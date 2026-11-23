Archeolodzy z Bournemouth University przypuszczają, że Verica — władca Atrebatów w Brytanii epoki żelaza, przez długi czas uważany za mężczyznę — mogła być kobietą. Atrebatowie kontrolowali terytoria obejmujące znaczną część dzisiejszych hrabstw Hampshire i West Sussex. O badaniu informuje ScienceDaily.

Około 40 roku n.e. Verica została odsunięta od władzy. Następnie władczyni lub władca uciekł do Rzymu i zwrócił się o pomoc do cesarza Klaudiusza. Rzymski historyk Kasjusz Dion twierdził, że to wystąpienie skłoniło Klaudiusza do podjęcia decyzji o inwazji na Brytanię w 43 roku. Jeśli ta relacja jest dokładna, działania Veriki mogły wpłynąć na początek rzymskiego podboju Brytanii.

Argumenty badacza

Miles Russell, kierownik archeologicznych prac terenowych na Bournemouth University, uważa, że historycy XIX wieku błędnie utożsamili Verikę z mężczyzną z powodu patriarchalnych wyobrażeń. Za jeden z argumentów uznaje końcówkę imienia na „a”, charakterystyczną, jak twierdzi, dla imion innych znanych władczyń z tego okresu — Kartimandui, która rządziła Brygantami, oraz Boudiki, przywódczyni Icenów.

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Na monetach Veriki widnieje łaciński tytuł rex, tradycyjnie tłumaczony jako „król”. Russell twierdzi, że tytuł ten nie musiał odnosić się wyłącznie do mężczyzn, a jego użycie na monetach świadczy o pełnym poparciu władzy Veriki przez cesarza. Badacz zwraca także uwagę na wizerunki na monetach: w odróżnieniu od mężczyzn-wojowników typowych dla monet innych brytyjskich władców epoki żelaza, postać Veriki, w jego ocenie, ma wyraźne cechy kobiece.

Możliwa rola w rzymskiej inwazji

Zdaniem Russella Verica mogła być nie tylko politycznym pretekstem do rzymskiej interwencji, lecz także sojuszniczką Klaudiusza. Przypuszcza on, że władczyni mogła dostarczyć Rzymianom informacji taktycznych i wsparcia na miejscu. Badacz uważa również, że odsunięcie Veriki od władzy dało Klaudiuszowi polityczne uzasadnienie dla kampanii wojskowej.

Badania Russella dotyczące Veriki zostały przedstawione w książce Caratacus: Great king of Britain, wydanej przez Bloomsbury, a także omówione w najnowszym numerze czasopisma Current Archaeology.

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