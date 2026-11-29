Armia Austrii planuje zakazać wjazdu na bazy wojskowe samochodom Tesla, chińskim autom oraz modelom Volvo. Ograniczenia będą dotyczyć żołnierzy zawodowych i cywilnych pracowników armii, którzy przyjeżdżają do służby własnymi pojazdami. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Kryterium — serwery poza Europą

Według rzecznika austriackich sił zbrojnych Michaela Bauera głównym kryterium będzie przechowywanie danych zbieranych przez samochód na serwerach poza Europą. Chodzi w szczególności o informacje dotyczące lokalizacji obiektów wojskowych.

Do ograniczeń planuje się włączyć Volvo, ponieważ marka od 2010 roku znajduje się w chińskim posiadaniu. Będą one dotyczyć także Tesli, choć jest ona amerykańskim producentem.

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Obawy dotyczące kamer w samochodach

Bauer oświadczył, że chińskie samochody mają między innymi wiele kamer, a dane z nich będą, według niego, wysyłane do chińskich służb wywiadowczych niezależnie od woli właścicieli. Rzecznik przytoczył to stwierdzenie, wyjaśniając planowane środki bezpieczeństwa.

Pracownicy przyjeżdżający do służby własnymi samochodami nie będą mogli wjeżdżać nimi na teren obiektów wojskowych. Austriackie wojsko obecnie omawia praktyczne wdrożenie ograniczeń z radą pracowników.

Chińskie samochody stanowią około 15% sprzedaży na rynku austriackim. Austriackie wojsko planuje działać, wzorując się na Siłach Obronnych Izraela i niemieckich wojskowych. W Izraelu chińskim samochodom już zakazano wjazdu na bazy wojskowe, a przedsiębiorstwa obronne przestały oferować chińskie auta w leasingu swoim pracownikom.

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