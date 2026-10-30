Jemeńskie siły zbrojne poinformowały, że badają doniesienia o możliwym użyciu przez siły Huti amunicji zawierającej toksyczne substancje w południowo-zachodniej prowincji Taiz. Jak podaje Anadolu Agency, według wojskowych po takich przypadkach wśród cywilów i bojowników sił oporu mogły wystąpić zatrucia i uduszenia.

Weryfikacja doniesień z frontu

Ministerstwo Obrony Jemenu oświadczyło, że poważnie traktuje terenowe doniesienia z frontów w Taizie dotyczące możliwego użycia toksycznych materiałów. Resort wezwał do pilnego śledztwa, aby ustalić charakter substancji, udokumentować ich skutki i wyjaśnić, kto mógł je dostarczyć.

Wojskowi oświadczyli również, że doniesienia napłynęły w związku z trwającymi atakami Huti na Taiz. Według armii chodzi o ostrzał snajperski, masowy ostrzał dzielnic mieszkalnych oraz blokowanie dróg, co utrudnia dostęp do wody, żywności, leków i innych niezbędnych towarów.

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Apel do organizacji międzynarodowych

Jemeńskie siły zbrojne ostrzegły Huti przed atakami na ludność cywilną i stosowaniem zakazanych metod prowadzenia wojny. Podkreśliły, że ochrona ludności cywilnej i zakończenie oblężenia Taizu są obowiązkiem państwa i jego wojska zgodnie z zobowiązaniami konstytucyjnymi oraz międzynarodowym prawem humanitarnym.

Ministerstwo Obrony wezwało również ONZ i organizacje międzynarodowe do wsparcia pilnego śledztwa oraz zwiększenia presji na otwarcie dróg i nieskrępowane dostarczanie pomocy humanitarnej. Taiz pozostaje jednym z głównych ognisk wojny w Jemenie: Huti utrzymują pozycje wokół części prowincji od 2015 roku, a ograniczenia na głównych trasach przyczyniły się do przedłużającego się kryzysu humanitarnego.

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