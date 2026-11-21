Rządowa armia Jemenu poinformowała, że podczas 854 operacji przeciwko Huti na kilku frontach zginęło lub zostało rannych 193 dowódców polowych i bojowników tego ugrupowania. Jak podaje Anadolu Agency, operacje przeprowadzono w ramach kampanii „Świt Jemenu”.

Szczegóły operacji

Rzecznik armii Madżed al-Nazili powiedział, że siły rządowe, wspierane przez Ludowy Ruch Oporu, przeprowadziły te operacje w ciągu ostatnich godzin. Według niego obejmowały one 31 nalotów, 687 ostrzałów artyleryjskich, 91 ataków dronów oraz 45 uderzeń z użyciem wyrzutni rakietowych.

Wojsko twierdzi, że operacje były wymierzone w pozycje, zgrupowania i umocnienia Huti. Według oświadczenia armii zniszczono lub uszkodzono także 81 pojazdów i jednostek sprzętu wojskowego, a także centra dowodzenia, posterunki obserwacyjne i umocnienia. Podane dane dotyczące strat Huti nie mają niezależnego potwierdzenia.

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Uderzenia koalicji

Armia poinformowała również o uderzeniach koalicji dowodzonej przez Arabię Saudyjską w obiekty w porcie Hodejda w zachodnim Jemenie oraz w stolicy, Sanie. Oświadczyła, że Huti wykorzystywali te obiekty do wspierania operacji wojskowych.

Koalicja poinformowała o zniszczeniu siedmiu celów wojskowych w Sanie, w tym sześciu warsztatów produkujących i montujących konstrukcje dla wyrzutni rakiet balistycznych i dronów. Twierdziła również, że trafiono duży magazyn zaopatrzenia Huti.

Według al-Naziliego operacje przeciwko Huti trwają na frontach w Al-Dżauf, Maribie, Taiz oraz na południu kraju. Siły rządowe rozpoczęły kampanię „Świt Jemenu” 5 października, aby odzyskać terytoria znajdujące się pod kontrolą Huti.

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