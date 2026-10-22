Armia Jemenu poinformowała, że Huti po raz czwarty w ciągu kilku godzin zaatakowali międzynarodowe lotnisko Al-Rayyan w mieście Mukalla, centrum administracyjnym prowincji Hadramaut. Podała to Anadolu Agency, powołując się na stronę September Net Ministerstwa Obrony Jemenu.

Oświadczenie wojskowych

Rzecznik jemeńskiej armii, generał major Madżed an-Nuzajli, oświadczył, że ugrupowanie Huti przeprowadziło czwarty atak na lotnisko w Mukalli. Według niego ataki na lotniska mają na celu „narzucenie blokady narodowi jemeńskiemu”.

Al-Rayyan jest jednym z ważnych cywilnych lotnisk Jemenu i obsługuje miliony ludzi w Hadramaucie oraz innych prowincjach. Huti nie skomentowali od razu oświadczenia wojskowych.

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Inne doniesienia o atakach

W środę Huti zaatakowali lotnisko Al-Rayyan trzema dronami. Według korespondenta Anadolu Agency był to pierwszy atak na lotnisko od wznowienia eskalacji militarnej w lipcu.

Państwowy kanał Saba poinformował również, że Huti wycelowali rakietę balistyczną w międzynarodowe lotnisko w Adenie na południu Jemenu, nie podając innych szczegółów. Mieszkańcy powiedzieli Anadolu Agency, że słyszeli głośną eksplozję w pobliżu lotniska.

Wydarzenia rozgrywają się w obliczu ofensywy militarnej międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu przeciwko Huti na południowym zachodzie kraju. Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę Sanę i kilka innych prowincji; w 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała na rzecz międzynarodowo uznawanego rządu.

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