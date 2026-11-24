Jemeńskie siły zbrojne oświadczyły, że są gotowe odeprzeć możliwą ofensywę Huti na Aden, miasto będące bastionem uznawanego międzynarodowo rządu kraju. Według rzecznika wojskowego, pułkownika Madżida al-Nuzajliego, oddziały Huti znajdują się około 60 kilometrów od miasta.

Jak podaje France 24, jemeńskie wojsko uważa zagrożenie za poważne i twierdzi, że przygotowało obronę Adenu. Al-Nuzajli podkreślił, że miasto nie zostanie zdobyte, a siły rządowe nie pozwolą, by znalazło się pod zagrożeniem.

Postępy Huti

Oświadczenie wojska padło po postępach Huti w tym miesiącu oraz wycofaniu sił rządowych z obszarów w pobliżu Morza Czerwonego. Rząd wyjaśnił przesunięcie wojsk koniecznością wzmocnienia sił tam, gdzie wymaga tego sytuacja, w tym w celu ochrony Adenu i sąsiednich prowincji.

15 listopada sześć jemeńskich źródeł przekazało AFP, że Huti przejęli kontrolę nad obszarami Al-Makatira i Al-Madariba oraz zajęli pozycje 60 kilometrów od południowego miasta.

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Oświadczenie władz Jemenu

Przewodniczący Rady Prezydenckiej Jemenu Raszad al-Alimi oświadczył, że ufa zdolności jemeńskiego narodu i sił zbrojnych do położenia kresu zagrożeniu ze strony Huti niezależnie od zmian na linii frontu.

Według rządowych źródeł wojskowych Huti w ostatnich tygodniach wielokrotnie atakowali Aden. Podczas ataku 15 października zaatakowano pałac prezydencki, a zginęły cztery osoby. Wcześniej Huti bez powodzenia próbowali zdobyć Aden na początku wojny w 2015 roku.

Uznawany międzynarodowo rząd Jemenu ma siedzibę w Adenie, odkąd Huti wyparli go ze stolicy, Sany, w 2014 roku. Według najnowszych danych ONZ od czasu załamania rozejmu w lipcu walki pochłonęły ponad 1 600 ofiar śmiertelnych i zmusiły ponad 300 tysięcy osób do opuszczenia domów.

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