Armia Jemenu poinformowała, że w ciągu poprzednich 24 godzin przeprowadziła 1 272 operacje przeciwko Huti i zneutralizowała prawie 500 ich bojowników oraz dowódców polowych. Jak podaje Anadolu Agency, rzecznik armii Madżed an-Nuzajli nie sprecyzował, ilu ludzi z tej liczby zginęło lub zostało rannych.

Operacje na kilku frontach

Według rzecznika podczas operacji zniszczono lub uszkodzono 169 pojazdów, jednostek sprzętu i ciężkiego uzbrojenia. Uderzenia wymierzono w pozycje Huti, ich posiłki, umocnienia, stanowiska ogniowe i trasy zaopatrzenia w ramach operacji „Świt Jemenu”.

An-Nuzajli oświadczył, że działania wojskowych wsparły natarcie lądowe i odbicie pozycji na froncie w Al-Dżauf na północy kraju. Siły rządowe kontynuowały również operacje w prowincjach Marib, Al-Bajda, Lahdż i Taizz.

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Walki w Taizz i Al-Dżauf

W Taizz jednostki armii i sprzymierzeni bojownicy Ludowego Ruchu Oporu walczyli z Huti przy wsparciu samolotów bojowych, dronów i artylerii — twierdzi rzecznik. Oświadczył również, że siły podejmowały działania w celu ochrony ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej.

Wcześniej armia poinformowała o zestrzeleniu dwóch dronów Huti i nalotach na ich pozycje w rejonie Al-Misrach na południe od Taizz. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że uderzenie drona Huti w dom na zachodzie Taizz zabiło kobietę i dziewczynkę, a kolejna kobieta została ranna. Siły rządowe poinformowały również o przejęciu kontroli nad strategicznym pasmem górskim Huwajsijan w Al-Dżauf.

Siły rządowe rozpoczęły operację „Świt Jemenu” 5 października. Jej celem, jak podają, jest odzyskanie instytucji państwowych spod kontroli Huti i odzyskanie stolicy, Sany. Według ONZ eskalacja walk, która wznowiła się w lipcu, doprowadziła do śmierci i obrażeń tysięcy osób oraz przesiedlenia ponad ćwierć miliona mieszkańców.

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