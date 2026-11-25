Armia Jemenu poinformowała o śmierci 27 Huti w Taiz — Anadolu Agency
Armia Jemenu poinformowała o śmierci 27 bojowników ugrupowania Huti podczas ofensywy w południowo-zachodniej prowincji Taiz. Jak podaje Anadolu Agency, operację przeprowadzono w dystrykcie Al-Misrakh przy wsparciu sił Ludowego Oporu.
Ofensywa w dystrykcie Al-Misrakh
35. Brygada Pancerna oświadczyła, że jej żołnierze zaatakowali pozycje Huti. Według brygady podczas operacji ranni zostali również inni członkowie ugrupowania, a jego umocnienia obronne zostały uszkodzone.
W innej części prowincji Taiz ostrzał artyleryjski Huti doprowadził do śmierci dziewczynki we wsi Yanan, poinformowała państwowa agencja Saba.
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Doniesienia o atakach w innych prowincjach
W centralnej prowincji Marib armia poinformowała o zestrzeleniu drona Huti przenoszącego materiały wybuchowe. Ponadto, według wojskowej strony internetowej, drony armii uderzyły w pozycje ugrupowania na południowy wschód od Al-Hazm w północnej prowincji Al-Dżauf.
Osobno rzecznik wojskowy Huti Jahja Saree oświadczył, że Arabia Saudyjska w ciągu 24 godzin przeprowadziła 72 ataki lotnicze i rakietowe w kilku prowincjach Jemenu.
Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę Sanę i inne części kraju. Nowa eskalacja między siłami rządowymi a Huti rozpoczęła się w lipcu po załamaniu rozejmu zawartego w 2022 roku.