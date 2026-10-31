W Iranie rzecznik armii Mohammad Akraminia oświadczył, że nowy atak USA może rozszerzyć wojnę na znacznie szerszy obszar geograficzny. We wpisie w serwisie społecznościowym X ostrzegł, że jeśli prezydent USA ponownie podejmie działania regionalne pod presją zwolenników Izraela, wojna obejmie większy region.

Jak informuje Asharq Al-Awsat, minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi również oświadczył, że siły zbrojne kraju są gotowe przeciwstawić się tym, którzy odważą się skrzywdzić Irańczyków. Teheran nie podał szczegółów możliwych działań.

Mediacja Kataru

Oświadczenia padły w kontekście kontaktów dyplomatycznych mających zapobiec wznowieniu działań wojennych. W piątek do Teheranu przybyła delegacja Kataru na rozmowy z wysokimi rangą irańskimi urzędnikami. Katar i Pakistan występują jako mediatorzy między stronami konfliktu, jednak dotychczas nie osiągnęły trwałego porozumienia.

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Gazeta The Wall Street Journal podała, że wiceprezydent USA J.D. Vance, na polecenie prezydenta Donalda Trumpa, wysłał list do Mohsena Rezaiego, szefa irańskiej służby bezpieczeństwa. Według gazety była to próba wznowienia negocjacji i zapobieżenia dalszym amerykańskim uderzeniom. Iran potwierdził otrzymanie listu, ale nie poinformował o odpowiedzi.

Sytuacja w Cieśninie Ormuz

Według Asharq Al-Awsat działania wojenne koncentrowały się ostatnio wokół Cieśniny Ormuz — ważnego szlaku eksportu nośników energii z Zatoki Perskiej. Publikacja twierdzi, że Iran blokuje cieśninę od początku wojny, a USA w odpowiedzi blokują irańskie porty, próbując zwiększyć presję gospodarczą na kraj.

Publikacja zauważa również, że konflikt spowodował wzrost cen nośników energii i stał się niepopularny wśród amerykańskich wyborców przed wyborami uzupełniającymi w USA.

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