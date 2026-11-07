Izraelskie wojsko przygotowuje się do możliwego wznowienia ofensywy w Libanie, jeśli działania zbrojne z Iranem się odnowią. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na izraelską gazetę Yedioth Ahronoth.

Przygotowania na kierunku libańskim

Według publikacji izraelska armia kontynuuje operacje wzdłuż granicy z Libanem, urządza pozycje wojskowe i aktualizuje plany operacyjne przed okresem zimowym. Izraelski system bezpieczeństwa oczekuje na decyzję USA w sprawie możliwego wznowienia operacji wojskowych przeciwko Iranowi, ponieważ sytuacja może szybko się zmienić w zależności od decyzji w Waszyngtonie.

Jednocześnie izraelskie wojsko, jak twierdzi gazeta, nie odnotowało nietypowych oznak zwiększonych przygotowań sił amerykańskich w regionie, z wyjątkiem wzmocnienia amerykańskiej obecności na południu Izraela oraz ruchu sił marynarki wojennej USA na Morzu Arabskim.

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Rozbieżności dotyczące celów operacji

Yedioth Ahronoth poinformował również o różnych podejściach do potencjalnej nowej operacji przeciwko Iranowi. Według jej danych premier Izraela Benjamin Netanjahu dąży do obalenia władz Iranu, podczas gdy część urzędników w Waszyngtonie popiera szybką, intensywną operację mającą osłabić Teheran i zmusić go do negocjacji na niekorzystnych warunkach.

Gazeta napisała również, że przed wyborami parlamentarnymi w Izraelu w ubiegłym miesiącu szef Sztabu Generalnego Ejal Zamir miał spory z Netanjahu i ministrem obrony Izraela Israelem Katzem z powodu ich stanowiska w sprawie działań wojskowych przeciwko Teheranowi. Niektórzy izraelscy urzędnicy uważają, że Netanjahu może dążyć do nowej wojny z Iranem, aby utrzymać władzę po tym, jak jego blok zdobył 53 ze 120 miejsc w wyborach do Knesetu 27 października, podczas gdy blok opozycyjny otrzymał 48 mandatów.

USA i Izrael rozpoczęły operację wojskową przeciwko Iranowi 28 lutego 2026 roku, a w kwietniu osiągnięto zawieszenie broni. W lipcu działania zbrojne między Waszyngtonem a Teheranem zostały wznowione w obliczu bezskutecznych wysiłków dyplomatycznych. 26 czerwca Liban i Izrael podpisały przy mediacji USA porozumienie ramowe, które przewidywało stopniowe wycofanie sił izraelskich z okupowanego terytorium Libanu w zamian za rozmieszczenie armii libańskiej i przejęcie przez nią funkcji bezpieczeństwa.

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