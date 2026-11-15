Izraelskie Siły Obronne w ubiegłym tygodniu przeprowadziły ćwiczenia jednostek łączności i cyberobrony jednocześnie w Dowództwie Północnym i Południowym. Manewry odbyły się w związku z obawami przed możliwą eskalacją z Iranem oraz prawdopodobnymi atakami na izraelskie zaplecze ze strony powiązanych z Teheranem grup w regionie, informuje Jerusalem Post.

Scenariusze sytuacji nadzwyczajnych

W ćwiczeniach uczestniczyły bataliony i kompanie Batalionu Eitanim. Wojskowi ćwiczyli różne nadzwyczajne i złożone scenariusze operacyjne, które miały odtworzyć wyzwania, z jakimi wojska mogą się zmierzyć w sytuacji kryzysowej.

Jednym z zadań było zapewnienie nieprzerwanej łączności między jednostkami w terenie a ich stanowiskami dowodzenia w warunkach, gdy systemy komunikacyjne mogą zostać uszkodzone lub zakłócone. Podczas manewrów uwzględniono także doświadczenia zdobyte po atakach z 7 października.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozmieszczenie infrastruktury cyfrowej

Wojskowi szkolili się w szybkim rozmieszczaniu sprzętu łączności i tworzeniu od podstaw infrastruktury cyfrowej, aby wspierać działania w czasie rzeczywistym. Osobno ćwiczono utrzymanie zdolności dowodzenia i kierowania w różnych warunkach pogodowych, w trudnym terenie oraz w znacznej odległości od granicy.

Szef Dyrekcji Łączności i Cyberobrony gen. mjr Aviad Dagan za priorytet uznał niezależność i przewagę armii w zakresie zdolności łączności, aby dowodzenie wojskami nie zostało zakłócone nawet podczas ataków, awarii lub ciężkich sytuacji nadzwyczajnych. W ramach ćwiczeń dyrekcja testowała również nowe zdolności.

Szef służby łączności Izraelskich Sił Obronnych, gen. bryg. Omer Cohen, oświadczył, że ćwiczenia są częścią stałego procesu wzmacniania gotowości operacyjnej jednostek łączności we wszystkich sektorach.

Czytaj nas na