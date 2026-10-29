Armia Izraela poinformowała o wystrzeleniu pocisku przechwytującego w kierunku podejrzanego celu powietrznego wykrytego w pobliżu jej żołnierzy na południu Libanu. Jak podała Anadolu Agency, syren alarmu lotniczego nie zostały uruchomione zgodnie z polityką armii.

W oświadczeniu opublikowanym w serwisie społecznościowym X izraelskie wojsko nie sprecyzowało charakteru celu ani nie poinformowało, czy udało się go przechwycić.

Uderzenia na południu Libanu

Libańska Narodowa Agencja Informacyjna NNA poinformowała o dwóch następujących po sobie nalotach na Kfar Tebnit. Według agencji uderzono również w okolice Barashit oraz rejon Wadi al-Hujayr.

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NNA podała także, że izraelskie wojsko przeprowadziło wyburzenia w Deir Mimas. Nad Mansouri, według agencji, zdetonowały dwa drony z ładunkami wybuchowymi, które wcześniej leciały na małej wysokości nad miastem oraz sąsiednimi Qlayleh i Buyut al-Sayyad.

Porozumienie i dalsze ataki

Według NNA izraelskie samoloty również latały na małej wysokości nad południowym Libanem, symulowały naloty i zrzucały flary oświetlające. Porozumienie osiągnięte 26 czerwca za pośrednictwem USA przewiduje stopniowe wycofanie izraelskich wojsk z okupowanego terytorium Libanu w zamian za rozmieszczenie armii libańskiej i rozbrojenie ugrupowań zbrojnych.

Według danych przytoczonych przez Anadolu Agency od 2 marca w wyniku izraelskich ataków na Liban zginęło co najmniej 4 386 osób, kolejne 12 407 zostało rannych, a ponad milion osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Izrael, według agencji, nadal kontroluje obszary na południu Libanu, w tym terytoria zajęte podczas wojny w latach 2023–2024.

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