Armia Izraela poinformowała, że we wtorek, w dniu wyborów parlamentarnych w kraju, wprowadzi blokadę okupowanego Zachodniego Brzegu Jordanu. Planuje także zamknąć dla Palestyńczyków wszystkie przejścia lądowe między Zachodnim Brzegiem a Izraelem, informuje Der Spiegel.

Ograniczenia dla pracowników

Według izraelskiego wojska w niedzielę i poniedziałek palestyńskim pracownikom nie będzie wolno wjeżdżać do izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu i w Dolinie Jordanu. Wyjątki przewidziano dla stref przemysłowych i ograniczonej liczby dozwolonych obszarów.

Izraelskie kierownictwo polityczne zatwierdziło rekomendację Ministerstwa Obrony, aby w dniu wyborów zakazać palestyńskim pracownikom wjazdu do wszystkich osiedli i stref przemysłowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Operacja w Hebronie

Ograniczenia ogłoszono w związku z izraelską operacją wojskową na Zachodnim Brzegu po piątkowym ataku uzbrojonych Palestyńczyków w pobliżu Hebronu. Według armii Izraela w wyniku ataku zginęło dwóch żołnierzy, a trzech kolejnych zostało rannych. Dwaj podejrzani o dokonanie ataku z Hebronu zostali zabici, podało wojsko.

Izraelski minister obrony Israel Katz potwierdził, że około 2 tys. Palestyńczyków zostało wysiedlonych ze swoich domów w Hebronie. Oświadczył, że mieszkańcom nie będzie wolno wrócić do swoich dzielnic, dopóki izraelskie siły nie rozwiążą problemów związanych z Hamasem w Hebronie.

Burmistrz Hebronu Jussef al-Dżabari powiedział wcześniej stacji Al Jazeera, że od rozpoczęcia izraelskich nalotów w piątek 2200 osób zostało wysiedlonych ze swoich domów. Armia Izraela poinformowała o operacjach antyterrorystycznych w około 40 obszarach i 400 lokalizacjach na Zachodnim Brzegu, przeprowadzonych wspólnie z policją graniczną i służbą bezpieczeństwa. Według jej danych zatrzymano około 40 podejrzanych, w tym członków Hamasu i Islamskiego Dżihadu.

Czytaj nas na