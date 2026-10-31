Armia Izraela w piątek zburzyła w Hebronie na okupowanym Zachodnim Brzegu domy dwóch napastników, którzy 23 października zabili dwóch izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym. Obaj napastnicy zginęli podczas ataku. Jak podaje Asharq Al-Awsat, wyburzenia odbyły się w ramach zakrojonej na szeroką skalę izraelskiej operacji na terenach w pobliżu punktu kontrolnego.

Po ataku premier Izraela Benjamin Netanjahu zarządził przeprowadzenie operacji. Według publikacji doprowadziła ona do przymusowego przesiedlenia ponad 3 tysięcy Palestyńczyków i wywołała protesty lokalnych mieszkańców. Palestyńscy urzędnicy oskarżyli Netanjahu o próbę wykorzystania operacji do zmobilizowania poparcia przed zaplanowanymi na wtorek wyborami powszechnymi w Izraelu. Izraelski rząd nazwał działania wojska odpowiedzią na atak na żołnierzy.

Wyburzenia i ograniczenia w Hebronie

Według lokalnych mieszkańców w domach zburzonych 30 października wcześniej mieszkały żony i dzieci napastników. W poprzednim tygodniu wojsko zmusiło Palestyńczyków do opuszczenia tego obszaru. Lokalni urzędnicy poinformowali również o wyburzeniu innych domów, sklepów, dróg i fabryk w Hebronie, jednak dokładna skala zniszczeń pozostaje niejasna.

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Armia Izraela oświadczyła, że będzie nadal działać wyprzedzająco i ofensywnie, aby zapobiegać atakom na Zachodnim Brzegu i chronić mieszkańców regionu. Wojsko zablokowało również większość wjazdów do Hebronu, znacznie ograniczając przemieszczanie się Palestyńczyków, w tym osób potrzebujących pomocy medycznej.

Reakcja ONZ i ataki osadników

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk oświadczył, że przesiedlenie mieszkańców budzi poważne obawy dotyczące nieuzasadnionego i nieproporcjonalnego użycia siły. Jak powiedział, groźby opróżnienia i zniszczenia całych obszarów rodzą również obawy przed czystkami etnicznymi.

Tego samego dnia w pobliżu wsi Kafr Malik niedaleko Ramallah świadkowie Reutersa zarejestrowali, jak izraelscy osadnicy popychali Palestyńczyków i uniemożliwiali rolnikom zbiór oliwek w obecności wojskowych. Armia oświadczyła, że zareagowała na zgłoszenia osadników o rzucaniu kamieniami przez Palestyńczyków i zatrzymała dwóch Palestyńczyków. Wojsko nie odpowiedziało na doniesienia o atakach osadników, a korespondent Reutersa nie widział, by Palestyńczycy rzucali kamieniami. Organizacja praw człowieka Yesh Din poinformowała o co najmniej 135 fizycznych atakach podczas zbiorów oliwek według stanu na 23 października.

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