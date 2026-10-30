Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza prowadzi kampanię ograniczania wydatków, w ramach której oficerom rozdawane są używane teczki, a jednostki wojskowe ponownie wykorzystują części sprzętu i świąteczne dekoracje oraz wprowadzają druk dwustronny. Informuje o tym South China Morning Post.

Kampania oszczędnościowa

Działania te są częścią szerszej polityki oszczędności w chińskich siłach zbrojnych w ramach 15. pięcioletniego planu Pekinu na lata 2026–2030. Plan zakłada rozwój armii poprzez oszczędność, zwiększanie efektywności, obniżanie kosztów i zrównoważony rozwój. Wojskowym polecono również udoskonalić system zamówień oraz ograniczyć wydatki na szkolenia, zarządzanie i wsparcie techniczne.

Jednostka sił powietrznych wchodząca w skład Dowództwa Wschodniego wykorzystała stare flagi dekoracyjne do świątecznego wystroju zamiast kupować nowe, wynika z informacji gazety PLA Daily. Zaczęto tam również zachęcać do druku dwustronnego, ponownego wykorzystywania części i wspólnych przejazdów do tych samych miejsc docelowych. Zaoszczędzone środki przeznaczono na sprzęt sportowy dla jednostki.

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Ponowne wykorzystanie części

Jednostka Ludowej Policji Zbrojnej w centralnej prowincji Henan zbiera śruby, stalowe pręty i inne nadające się do użytku komponenty z uszkodzonego sprzętu. Są one wykorzystywane do produkcji urządzeń szkoleniowych i modernizacji istniejącego wyposażenia. W warsztatach naprawczych ustawiono pojemniki do zbierania części, a różne jednostki wymieniają się częściami zamiennymi.

W jednej z jednostek sił powietrznych oficerom uczestniczącym w niedawnych zajęciach szkoleniowych wydano używane teczki zamiast nowych, jak robiono wcześniej. Oddzielna jednostka odpowiedzialna za logistykę administracyjną przy Centralnej Komisji Wojskowej Chin również zaostrzyła kontrolę nad wydatkami na paliwo i obsługą samochodów. Wprowadzono tam cyfrowy system monitorowania zużycia paliwa i warunków jazdy, dane te analizowane są co miesiąc, a najbardziej oszczędni kierowcy są wyróżniani co kwartał. Zaplecze naprawcze wyposażono w 35 zestawów sprzętu, aby samodzielnie usuwać powszechne usterki samochodów.

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