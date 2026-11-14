Armia libańska przejęła dużą partię broni i amunicji podczas nalotu na magazyn w rejonie Musharrafieh na południowych przedmieściach Bejrutu. Wojskowi zatrzymali obywatela Libanu, zidentyfikowanego w oświadczeniu inicjałami A.A., i wszczęli śledztwo pod nadzorem sądowym.

Jak podaje Asharq Al-Awsat, operację poprzedziła obserwacja i monitorowanie działalności związanej z transportem oraz nielegalnym obrotem bronią. Armia nie podała nazwiska właściciela magazynu ani nie poinformowała o przynależności przejętej broni do jakiejkolwiek organizacji.

Przebieg śledztwa

Emerytowany generał brygady Fadi Daoud nazwał nalot operacją prewencyjną, przeprowadzoną na podstawie obserwacji, a nie reakcją na bezpośredni incydent. Podkreślił, że do zakończenia śledztwa nie można przypisywać odpowiedzialności konkretnej stronie.

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Według Daouda przechowywanie amunicji na gęsto zaludnionym obszarze stwarza bezpośrednie zagrożenie dla miejscowych mieszkańców. Powiązał on także operację z polityką władz Libanu dotyczącą ustanowienia państwowego monopolu na broń.

Wersje analityka wojskowego

Analityk wojskowy Mustafa al-Assaad, który przeanalizował opublikowane zdjęcia, zasugerował, że zestaw przejętej broni bardziej przypomina towar doświadczonego handlarza niż przygotowania do bezpośredniej konfrontacji wojskowej. Jego zdaniem różne pochodzenie egzemplarzy wskazuje na szeroką sieć dostaw.

Al-Assaad zaznaczył, że część pistoletów mogła zostać legalnie importowana do Libanu, podczas gdy inne egzemplarze, w tym niektóre pistolety Glock, mogły być przemycane lub skradzione w Iraku. Jednocześnie podkreślił, że ustalenie ich pochodzenia jest możliwe dopiero po sprawdzeniu numerów seryjnych i oznaczeń. Wśród przejętych przedmiotów znajdowały się także granaty ręczne, materiały nadające się do produkcji materiałów wybuchowych, celowniki i urządzenia noktowizyjne.

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