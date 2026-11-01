W Nepalu armia wysyła helikopter, aby ewakuować sześcioro turystów z Indii, którzy z powodu intensywnych opadów śniegu utknęli w Danigadzie, w 8. okręgu gminy wiejskiej Shey Phoksundo w dystrykcie Dolpa. Informuje o tym The Kathmandu Post.

Helikopter ma przylecieć wkrótce

Szefowa administracji dystryktu Junu Hamal oświadczyła, że helikopter powinien wkrótce dotrzeć do miejsca, w którym przebywają turyści, aby ich ewakuować. Według niej koszty operacji ratunkowej mają zostać pokryte z Funduszu Zarządzania Katastrofami.

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Opady śniegu trwają od kilku dni

W dystrykcie Dolpa od kilku dni nieprzerwanie pada śnieg. Zła pogoda zakłóciła codzienne życie na obszarach wysokogórskich i zwiększyła zagrożenia dla turystów.

Administracja dystryktu wezwała mieszkańców i odwiedzających do zachowania ostrożności oraz pozostawania w bezpiecznych miejscach. Ostrzegła, że utrzymująca się niekorzystna pogoda może stwarzać dodatkowe zagrożenia.

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