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Wiadomości Wokół świata

Armia Pakistanu poinformowała o 74 zabitych terrorystach — The Hindu

Fedir Krysztowski 13 listopada 2026 09:59
Armia Pakistanu poinformowała o 74 zabitych terrorystach — The Hindu

Pakistańskie siły bezpieczeństwa zabiły co najmniej 74 osoby, które wojsko nazywa terrorystami, zgodnie z oświadczeniem armii tego kraju. Stało się to podczas kilku operacji opartych na informacjach wywiadowczych w prowincjach Beludżystan i Chajber Pasztunchwa. W piątek, 13 listopada 2026 roku, poinformował The Hindu, powołując się na oświadczenie armii Pakistanu.

Operacje od 3 listopada

Według pakistańskiej Międzyresortowej Służby ds. Kontaktów z Mediami (ISPR), którą publikacja określa jako medialne ramię wojska, operacje prowadzono od 3 listopada. W Beludżystanie wojsko wskazało obszar Kurram w dystrykcie Kweta, a w Chajber Pasztunchwa — obszary Mir Ali i Orakzai.

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Dane wojska

ISPR określiła operacje jako oparte na informacjach wywiadowczych. W oświadczeniu nie sprecyzowano, ile osób zginęło w każdej z wymienionych lokalizacji. Nie podano również terminów zakończenia operacji.

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