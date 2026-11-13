Pakistańskie siły bezpieczeństwa zabiły co najmniej 74 osoby, które wojsko nazywa terrorystami, zgodnie z oświadczeniem armii tego kraju. Stało się to podczas kilku operacji opartych na informacjach wywiadowczych w prowincjach Beludżystan i Chajber Pasztunchwa. W piątek, 13 listopada 2026 roku, poinformował The Hindu, powołując się na oświadczenie armii Pakistanu.

Operacje od 3 listopada

Według pakistańskiej Międzyresortowej Służby ds. Kontaktów z Mediami (ISPR), którą publikacja określa jako medialne ramię wojska, operacje prowadzono od 3 listopada. W Beludżystanie wojsko wskazało obszar Kurram w dystrykcie Kweta, a w Chajber Pasztunchwa — obszary Mir Ali i Orakzai.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dane wojska

ISPR określiła operacje jako oparte na informacjach wywiadowczych. W oświadczeniu nie sprecyzowano, ile osób zginęło w każdej z wymienionych lokalizacji. Nie podano również terminów zakończenia operacji.

Czytaj nas na