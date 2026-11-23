Armia USA zamierza wznowić szkoleniowe loty śmigłowców w przestrzeni powietrznej w pobliżu Narodowego Portu Lotniczego im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie, USA. Jak informuje The Independent, wojsko może wrócić do lotów już w tygodniu rozpoczynającym się 6 grudnia.

Wymagana zgoda regulatora lotniczego

Rzecznik Armii USA oświadczył, że wojsko planuje skoordynować tę kwestię z Federalną Administracją Lotnictwa USA i poinformować Kongres. Jednocześnie FAA zaznaczyła, że nie otrzymała od armii formalnego wniosku o wznowienie takich lotów. Regulator podkreślił, że szkolenia w tym rejonie nie mogą zostać wznowione bez jego zgody.

Po katastrofie FAA wprowadziła ograniczenia dotyczące mieszanego ruchu samolotów cywilnych i śmigłowców w pobliżu lotniska. 29 stycznia 2025 roku wojskowy śmigłowiec Black Hawk zderzył się w powietrzu z pasażerskim samolotem American Airlines, który otrzymał zgodę na lądowanie. W katastrofie zginęło 67 osób, w tym 28 przedstawicieli społeczności łyżwiarstwa figurowego.

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Wcześniejsze incydenty w przestrzeni powietrznej

Trzy miesiące po katastrofie dwa samoloty komercyjne otrzymały polecenie przerwania podejścia do lądowania i wykonania ponownego kręgu, aby uniknąć zderzenia ze śmigłowcem Black Hawk Armii USA. Ówczesny sekretarz transportu USA Sean Duffy oświadczył, że ograniczenia dla śmigłowców wokół lotniska są jasne, a bezpieczeństwo musi być priorytetem.

W sierpniu amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu również badała incydent dotyczący bezpieczeństwa ruchu lotniczego z udziałem prezydenckiego śmigłowca Marine One nad Waszyngtonem. Biały Dom poinformował, że prezydent Donald Trump nie był w niebezpieczeństwie. W ubiegłym tygodniu Kongres zatwierdził wymóg, zgodnie z którym samoloty pasażerskie i inne cywilne statki powietrzne muszą być wyposażone w systemy pomagające pilotom wykrywać znajdujące się w pobliżu statki powietrzne.

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