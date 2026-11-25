Armia USA przed planowaną kontrolowaną detonacją blisko 70 beczek azydku ołowiu w zakładzie amunicji w Middletown w stanie Iowa opublikowała nowe modele rozprzestrzeniania się pyłu ołowianego. Przewidują one, że po środowym porannym wybuchu pył może przemieszczać się na południowy zachód — w kierunku północno-wschodniej części stanu Missouri — między 9:00 a 17:00 czasu środkowoamerykańskiego.

Jak donosi The Independent, urzędnicy wybrali środę na przeprowadzenie operacji ze względu na najkorzystniejsze warunki pogodowe. Federalne służby ostrzegły, że część osób mieszkających w strefie do pięciu mil na południowy zachód od miejsca wybuchu może zostać ewakuowana jeszcze przed detonacją. Mieszkańcom w promieniu od pięciu do 20 mil zalecano pozostanie w pomieszczeniach i zamknięcie okien.

Ostrzeżenie dla grup wrażliwych

Przedstawiciel amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Sean Kaufman oświadczył na konferencji prasowej w Iowa, że kobiety w ciąży, dzieci, w tym dzieci poniżej szóstego roku życia, a także osoby z chorobami przewlekłymi powinny opuścić obszar oznaczony na modelu rozprzestrzeniania się pyłu. Armia doradziła również wszystkim mieszkańcom potencjalnie dotkniętych obszarów, aby do odwołania unikali aktywności na świeżym powietrzu.

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Wojsko zaznaczyło, że kontakt z ołowiem jest możliwy nie tylko poprzez wdychanie pyłu, lecz także przez powierzchnie, na których on osiada. Gdy wyjście na zewnątrz będzie już bezpieczne, ludziom zalecono oczyszczenie przedmiotów, których mogą dotykać dzieci: wyposażenia placów zabaw, stołów, krzeseł i poręczy. Władze zdrowotne sąsiedniego Illinois zaleciły mieszkańcom pozostanie w domach przez 24–48 godzin po detonacji.

Sąd zezwolił na przeprowadzenie operacji

Wybuch początkowo planowano na ubiegły piątek, jednak operację odroczono z powodu postępowania sądowego związanego z obawami o zdrowie ludzi i środowisko. Ostatecznie federalny sąd apelacyjny orzekł, że Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska przewidziała wystarczające środki ochronne, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się pyłu ołowianego.

Mieszkańcy okolicy wyrażali jednak zaniepokojenie możliwym wpływem ołowiu, który według amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci nawet przy niskim poziomie we krwi. Prezydent Donald Trump nalegał, że kontrolowana detonacja jest bezpieczniejszym rozwiązaniem niż oczekiwanie na możliwą samoczynną detonację niebezpiecznych materiałów. Gubernator elekt stanu Iowa Rob Sand oświadczył, że administracja Trumpa musi podjąć decyzję na podstawie informacji od osób, które zaangażowała do wykonania pracy i które przez kilka tygodni przebywały w Middletown.

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