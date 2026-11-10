Armia USA podpisała z firmą REalloys niewiążący list intencyjny dotyczący możliwego utworzenia komercyjnego zakładu przetwarzania metali ziem rzadkich na terenie wojskowego składu Tooele w stanie Utah. Jak informuje OilPrice, projekt przewiduje dzierżawę 200 akrów ziemi: początkowy okres wyniesie 50 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 25 lat.

REalloys wybrano do wyłącznych negocjacji w sprawie rozwoju przetwarzania ciężkich pierwiastków ziem rzadkich w Tooele. Zgodnie z warunkami ustaleń Armia USA będzie miała prawo pierwszej oferty na produkty przyszłego zakładu. Nie oznacza to obowiązku zakupu materiałów przez wojsko, ponieważ zamówienia będą wymagały odrębnych procedur.

Dysproz i ტერb

Pierwszymi materiałami do produkcji mają być dysproz i terb. W materiale wskazano, że metale te są wykorzystywane do magnesów o wysokiej wydajności, niezbędnych dla myśliwców F-35, pocisków Tomahawk i okrętów podwodnych typu Virginia. OilPrice twierdzi również, że Chiny produkują niemal całą ilość obu metali.

Od 1 stycznia 2027 roku zasady zamówień Pentagonu mają zacząć wypierać chińskie materiały z łańcucha dostaw magnesów dla sektora obronnego. Dyrektor generalna REalloys, Lippy Sternheim, oświadczyła, że firma dąży do uruchomienia komercyjnej produkcji dysprozu i terbu w Utah, jednak ostateczne parametry zakładu, plan dostaw surowców i finansowanie są nadal opracowywane.

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Plany produkcyjne w Kanadzie

Najbliższe plany produkcyjne REalloys wiąże z rozbudową mocy w partnerstwie z Saskatchewan Research Council w Kanadzie. Firma twierdzi, że docelowa roczna zdolność rozbudowanego obiektu wyniesie około 525 ton metalu neodymowo-prazeodymowego, 30 ton tlenku dysprozu i 15 ton tlenku terbu. REalloys poinformowała również o prawach do około 80% produkcji tego obiektu.

Zgodnie z planem REalloys około 150 ton rocznej zdolności metalizacji neodymu i prazeodymu ma zostać uruchomione w pierwszym kwartale 2027 roku, a w pełni zintegrowane przetwarzanie i produkcja metalu — w trzecim kwartale tego samego roku. Kolejnym krokiem dla projektu w Utah ma być zawarcie ostatecznej długoterminowej umowy dzierżawy z Armią USA po uzgodnieniu planu terenu, procedur środowiskowych i pozwoleń oraz wymogów bezpieczeństwa.

OilPrice w nocie do publikacji wskazuje, że właściciel wydania posiada akcje i/lub opcje REalloys, co stwarza konflikt interesów dotyczący bezstronności materiału.

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