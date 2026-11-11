Armia USA planuje wyposażyć element na poziomie batalionu w nowe paletowe systemy obrony powietrznej krótkiego zasięgu w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2030 — od 1 października do 31 grudnia 2029 roku. Kompleksy są opracowywane w ramach programu Maneuver-Short Range Air Defense Increment 4 (M-SHORAD Inc 4), informuje The War Zone.

Systemy mają zapewniać punktową obronę pododdziałów przed dronami różnych klas — od małych quadkopterów po dalekosiężne drony uderzeniowe, takie jak Shahed 136. Wymagania przewidują także możliwość zwalczania śmigłowców i samolotów atakujących siły lądowe, a także prowadzenia ognia bezpośredniego do celów naziemnych.

Modułowa platforma dla różnych nośników

Kluczowym wymogiem programu jest paletowy format Self-Loading Equipment Dock, czyli SLED. Taki moduł można szybko instalować na lekkich pojazdach załogowych i bezzałogowych pojazdach naziemnych lub z nich zdejmować w celu stacjonarnej obrony wysuniętych pozycji. Wśród potencjalnych platform armia wymieniła pojazdy Joint Light Tactical Vehicle, Infantry Squad Vehicle oraz bezzałogowe pojazdy naziemne.

Wojsko nie chce wykorzystywać wariantów wymagających oddzielnych przyczep. Kompleks powinien działać autonomicznie przez 72 godziny, a przy wsparciu pododdziału — od trzech do siedmiu dni. Wśród wymagań znajduje się także możliwość transportu samolotem C-130 bez specjalnego wyposażenia, desantowania, transportu na podwieszeniu zewnętrznym oraz zdejmowania z pojazdu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pociski, działa i środki niekinetyczne

Armia USA nie określiła jeszcze ostatecznego składu sensorów i środków rażenia. Wymaga rekonfigurowalnego modułu wyposażenia bojowego, który będzie łączyć środki kinetyczne — pociski i działa ognia bezpośredniego — z niekinetycznymi sposobami przeciwdziałania.

Wśród możliwych rozwiązań rozważane są systemy mogące wykorzystywać działa 30 mm, karabiny maszynowe M134, pociski Stinger, AGM-114 Hellfire i AIM-9X Sidewinder. Niemal wszystkie projekty przedstawione przez potencjalnych uczestników programu wykorzystują również 70-mm kierowane rakiety APKWS II, zoptymalizowane do zwalczania celów powietrznych. Według publikacji ukraińscy wojskowi jako pierwsi użyli APKWS II w walce właśnie w roli środka zwalczania dronów.

Nowe kompleksy mają zostać zintegrowane z sieciami dowodzenia obroną powietrzną, co pozwoli rozproszonym systemom wymieniać dane i wybierać najodpowiedniejszy środek rażenia dla konkretnego celu. Program M-SHORAD Inc 4 jest postrzegany jako jeden z elementów szerszej modernizacji amerykańskiej obrony powietrznej, która obejmuje również nowe pociski przechwytujące, radary oraz laserowe i mikrofalowe systemy energii skierowanej.

Czytaj nas na