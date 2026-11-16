Armia USA planuje pilnie zbudować 17 standardowych prefabrykowanych schronów z żelbetu dla żołnierzy w Izraelu, Arabii Saudyjskiej i Libanie. Dziesięć schronów ma powstać w Izraelu, pięć w Arabii Saudyjskiej, a kolejne dwa w Libanie, informuje Defense News.

Armia USA opublikowała zapytanie skierowane do potencjalnych wykonawców, w którym podkreśliła pilną potrzebę zastąpienia niestandardowych schronów dla personelu, w tym zaadaptowanych kontenerów transportowych. W dokumencie wskazano, że wojskowi korzystający z takich konstrukcji są obecnie zagrożeni.

Ochrona przed rakietami i dronami

Nowe schrony mają chronić amerykańskich i koalicyjnych żołnierzy pracujących w potencjalnie wrogim środowisku w obszarze odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA. Muszą pozostać nienaruszone podczas ataków ogniem pośrednim, w tym z użyciem rakiet i dronów.

Dokładne nazwy baz i współrzędne obiektów armia USA ujawni wyłącznie wykonawcom, którzy spełnią wymagania przyszłego zapytania ofertowego. Jednocześnie w komunikacie wymieniono pięć głównych lokalizacji: jedną w Izraelu oraz po dwie w Arabii Saudyjskiej i Libanie.

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Konstrukcja i terminy

Każdy schron będzie składał się z trzech sekcji żelbetowych, będzie wyposażony w stalowe drzwi wejściowe i betonowe bariery Alaska przy wejściach. Zewnętrzne ściany będą dodatkowo chronione workami z piaskiem, a na dachu przewidziano warstwę takiej ochrony o grubości co najmniej 18 cali.

Projekt ma zostać ukończony w ciągu 45 dni od wydania zamówienia. Armia USA planuje również dać wykonawcom zaledwie trzy dni na złożenie ofert handlowych. Do udziału zaproszono licencjonowane firmy budowlane i inżynieryjne zdolne do szybkiego rozpoczęcia prac w Arabii Saudyjskiej, Izraelu i Libanie.

Według Defense News projekt pojawił się po atakach irańskich rakiet i dronów na amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej, w wyniku których zginęło co najmniej 23 żołnierzy. W szczególności w ataku na wojskowy punkt dowodzenia w Kuwejcie w marcu 2026 roku zginęło sześciu wojskowych.

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