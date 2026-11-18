Armia USA i firma REalloys 3 listopada podpisały niewiążącą umowę ramową dotyczącą możliwej budowy zakładu przetwarzania ciężkich metali ziem rzadkich na terenie wojskowego składu Tooele Army Depot w stanie Utah. Według OilPrice na projekt może zostać przeznaczone 200 akrów ziemi wojskowej.

REalloys ma sfinansować, zbudować i eksploatować zakład. Armia USA otrzyma prawo pierwszej oferty zakupu wyprodukowanego dysprozu i terbu. Ostateczna umowa dzierżawy nie została jeszcze podpisana: strony muszą zakończyć ocenę środowiskową, uzyskać pozwolenia i spełnić inne wymogi.

Dzierżawa do 75 lat

Armia USA wybrała REalloys do wyłącznych negocjacji w czerwcu w ramach Strategic Capital Initiative. Warunki umowy ramowej przewidują dzierżawę na 50 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 25 lat. Firma ma płacić czynsz rynkowy, a po rozpoczęciu działalności komercyjnej — dodatkową opłatę za udział w projekcie.

Dysproz i terb są wykorzystywane w potężnych magnesach pracujących w wysokich temperaturach w myśliwcach, pociskach rakietowych i innym nowoczesnym sprzęcie wojskowym. OilPrice zaznacza, że Chiny kontrolują niemal całe przetwarzanie tych metali.

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Plany w Kanadzie i USA

REalloys rozwija północnoamerykański łańcuch dostaw, aby przekształcać tlenki pierwiastków ziem rzadkich w metale potrzebne producentom magnesów. Wraz z Saskatchewan Research Council firma rozwija produkcję w Saskatoon, a jej oddział w Euclid w stanie Ohio zajmuje się metalurgicznym przetwarzaniem ciężkich pierwiastków ziem rzadkich.

Firma buduje w Saskatoon instalację o wartości 40 mln dolarów, którą później planuje przenieść do Ohio. Jej deklarowana roczna zdolność produkcyjna wynosi około 30 ton metalicznego dysprozu i 15 ton metalicznego terbu. REalloys oczekuje uzyskać pierwszy metal neodymowo-prazeodymowy w Saskatoon w pierwszym kwartale 2027 roku oraz uruchomić zakład metalizacji dysprozu i terbu w pierwszym kwartale 2028 roku.

1 stycznia 2027 roku ma wejść w życie zakaz Pentagonu dotyczący magnesów dla sektora obronnego, wyprodukowanych z materiałów ziem rzadkich z Chin i innych określonych krajów. Chiny, według publikacji, przedłużyły przerwę w rozszerzonych ograniczeniach eksportowych dotyczących pierwiastków ziem rzadkich do 10 stycznia 2027 roku.

OilPrice zaznacza w swoim materiale, że właściciel publikacji posiada akcje i/lub opcje REalloys, co może tworzyć zainteresowanie wzrostem wartości papierów wartościowych spółki.

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