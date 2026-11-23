Armia USA opublikowała poradnik Defense Critical Infrastructure Community Coordination Guide, który ma pomóc obiektom wojskowym planować ochronę infrastruktury krytycznej i koordynować działania z lokalnymi partnerami. Dokument przygotowano wspólnie z amerykańską Agencją ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury, FBI, Agencją Ochrony Środowiska, ministerstwami transportu i energii oraz Federalną Agencją Zarządzania Kryzysowego.

Zależność od infrastruktury cywilnej

Jak informuje Breaking Defense, jednostki wojskowe w kontynentalnej części USA muszą zapewniać przemieszczanie personelu i zasobów do portów, infrastruktury kolejowej i lotnisk w celu rozmieszczenia w innych regionach świata podczas kryzysu. Jednocześnie wiele systemów potrzebnych do funkcjonowania baz i transportu sprzętu należy do prywatnych firm oraz władz lokalnych, a nie do władz federalnych ani armii.

Dowódca I Korpusu, generał porucznik Matthew McFarlane, oświadczył, że zakłócenie działania miejskiej sieci energetycznej, systemu zaopatrzenia w wodę lub głównej linii światłowodowej w wyniku działań przeciwnika albo klęski żywiołowej natychmiast wpływa na realizację zadań wojskowych.

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Pięć części dokumentu

Nowy poradnik zawiera zwięzłą listę kluczowych działań umożliwiających szybkie rozpoczęcie pracy, dwa rozdziały dotyczące potrzeby koordynacji i charakteru zagrożeń, a także wyjaśnienie wzajemnych potrzeb wojska i lokalnych społeczności. Osobno przedstawiono procedurę nawiązywania niezbędnych kontaktów i zawierania porozumień.

W załącznikach zebrano zasoby szczebla federalnego, stanowego, lokalnego i wojskowego, a także praktyczne przykłady. Podczas drugiego szczytu poświęconego ochronie infrastruktury krytycznej w bazie Joint Base Lewis-McChord uczestnicy rozpatrzyli scenariusz rozmieszczenia sił w północno-zachodniej części wybrzeża Pacyfiku USA, przeanalizowali wspólne zależności oraz możliwe przeszkody operacyjne.

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