Armia USA nie otrzyma pierwszego wiropłatu zmiennopłatowego MV-75 Cheyenne II do testów do końca 2026 roku, jak planowano wcześniej. Opóźnienie nastąpiło po niedoborze finansowania, który zakłócił roboczą komunikację między wojskiem a firmą Bell — głównym wykonawcą programu, informuje Breaking Defense.

W biurze ds. zakupów, logistyki i technologii Armii USA oświadczono, że nowa data przekazania pierwszego statku powietrznego do testów nie została jeszcze ustalona. Armia wspólnie z firmą Bell, spółką zależną Textron, przygotowuje zaktualizowany zintegrowany harmonogram z kalkulacją zasobów i analizą ryzyka, aby ustalić realistyczne etapy programu przy akceptowalnych kosztach.

Przerwa w finansowaniu

Według Textron do lipca Armia USA wydała niemal wszystkie dostępne środki na program MV-75 w roku fiskalnym 2026. Bell kontynuował niektóre prace, jednocześnie ograniczając wydatki z powodu deficytu finansowania.

W lipcu wojsko zwróciło się o przesunięcie 350 mln dolarów na MV-75 na budowę i testy ośmiu prototypów wiropłatu zmiennopłatowego. Kongres zatwierdził to przeprogramowanie środków w trzecim kwartale. Około 300 mln dolarów zakontraktowano poprzez zmiany w umowach, które pokryły już poniesione koszty firmy Bell i jej dostawców.

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Przedstawiciel Armii USA zaznaczył, że podczas przerwy finansowej Bell wykonywał część prac na własne ryzyko bez dodatkowego finansowania. Zwykła realizacja umowy i kontakty między stronami zostały wznowione 28 września, gdy wojsko otrzymało przesunięte środki.

Ryzyko kolejnego przesunięcia harmonogramu

Niepewność dotycząca budżetu na rok fiskalny 2027 może również wpłynąć na dalszy harmonogram. Armia wystąpiła o ponad 2 mld dolarów na MV-75, jednak opóźnienie w zatwierdzeniu środków może odsunąć pierwszy kontrakt na niskoseryjną produkcję wstępną.

Firma Bell została wybrana głównym wykonawcą pod koniec 2022 roku w ramach programu Future Long Range Assault Aircraft. Armia oświadczyła, że Cheyenne II będzie mógł latać dwa razy szybciej i dwa razy dalej niż obecne śmigłowce desantowo-szturmowe tej służby. Po wejściu do służby ma stopniowo zastąpić część floty UH-60 Black Hawk.

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