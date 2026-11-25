W Stanach Zjednoczonych Armia poinformowała, że pierwsza bateria broni hipersonicznej dalekiego zasięgu Long Range Hypersonic Weapon, znanej również jako Dark Eagle, została w pełni wprowadzona do służby. Według generała porucznika Franka Lozano, szefa programu zakupowego PAE Fires, bateria jest gotowa do rozmieszczenia i użycia na świecie. Powiedział o tym w wywiadzie dla Breaking Defense 19 listopada.

Lozano nie ujawnił ani daty, ani miejsca pełnego wprowadzenia pierwszej baterii do służby. Zaznaczył również, że jednostki otrzymały wszystko, czego potrzebują do użycia systemu.

Opóźnienia programu

Armia USA początkowo planowała wprowadzić pierwszą baterię do służby w 2023 roku. Uniemożliwiły to problemy podczas testów, w tym problem inżynierii mechanicznej z wyrzutnią. Później docelowy termin przesunięto na wrzesień 2025 roku, jednak również go nie dotrzymano.

W październiku 2026 roku Bloomberg informował, że pierwsza bateria nadal nie została w pełni wprowadzona do służby. Biuro programu Armii USA oświadczyło wówczas, że kontynuuje prace nad wprowadzeniem Dark Eagle do służby i musi przeprowadzić dodatkowe szkolenia, konserwację oraz działania na rzecz utrzymania gotowości. Lozano nie nazwał wprost tego raportu niedokładnym, zaznaczając, że sytuacja szybko się zmienia.

Skład i produkcja

Jedna bateria Dark Eagle obejmuje cztery przyczepowe transportery-wyrzutnie, z których każdy ma po dwa pociski w kontenerach, a także centrum dowodzenia baterii i pojazd zabezpieczenia. Pociski hipersoniczne mogą osiągać prędkość od Mach 5 i manewrować w atmosferze. System wykorzystuje mobilne naziemne wyrzutnie i jest przeznaczony do rażenia celów w odległości do 1725 mil.

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Dark Eagle rozwijano równolegle z programem US Navy Conventional Prompt Strike. Oba systemy wykorzystują wspólny hipersoniczny blok szybujący: Armia USA będzie stosować go z naziemnych wyrzutni, a Marynarka Wojenna — z niszczycieli typu Zumwalt i okrętów podwodnych typu Virginia.

Zgodnie z raportem Government Accountability Office z lipca Armia USA i Marynarka Wojenna wstrzymały produkcję, aby usunąć problemy wykryte podczas testów. W dokumencie wspomniano również o trudnościach w zakładzie Lockheed Martin, w tym o niepełnych, sprzecznych i niejasnych standardach produkcyjnych dla pocisków.

Kolejne baterie

Armia USA pracuje nad wprowadzeniem do służby drugiej i trzeciej baterii Dark Eagle. Lozano oświadczył, że produkcja trzeciej baterii przeszła już ponad połowę procesu. Według jego oceny kolejne baterie powinny osiągnąć pełną zdolność szybciej niż pierwsza.

Dopuścił również, że w przyszłości do programu mogą zostać włączeni dodatkowi producenci. Jego zdaniem zapewniłoby to Armii USA większą elastyczność w produkcji i dostawach systemów.

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