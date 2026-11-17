Zastępca sekretarza armii USA Michael Obadal oświadczył w Waszyngtonie, że gotowość załogowej floty lotniczej wojsk lądowych spadła, a liczba wypadków wzrosła. Poziom pełnej gotowości sprzętu do wykonywania zadań wynosi, według niego, mniej niż 60% przy docelowym wskaźniku 75%, poinformował Breaking Defense.

Mniej nalotu i więcej wypadków

Podczas wydarzenia AUSA Hot Topic Obadal powiedział, że lotnictwo armii w ciągu ostatniego roku odnotowało więcej wypadków, choć nalot był o 150 tys. godzin mniejszy niż trzy lata temu. Według niego piloci i załogi latają zbyt mało, aby utrzymywać niezbędne umiejętności.

Obadal, który wcześniej służył jako pilot wojskowy, oświadczył, że 82% wypadków klasy A wiąże się z czynnikiem ludzkim. Podkreślił potrzebę zmiany podejścia do tego problemu, aby nie narażać ludzi na ryzyko przez jego ignorowanie.

Dane dotyczące bezpieczeństwa i zabezpieczenia

Jednocześnie dane dotyczące bezpieczeństwa lotów pokazują bardziej złożony obraz. Według biuletynu armii USA opublikowanego w styczniu wskaźnik wypadków klasy A poprawił się w roku fiskalnym 2025. Jednak łączny wskaźnik lotniczych zdarzeń awaryjnych klas A-C był najwyższy w poprzednich dziesięciu latach. Liczba przypadków klasy C rosła w każdym z ostatnich trzech lat mimo spadku nalotu.

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Raport amerykańskiego Government Accountability Office opublikowany w marcu również wykazał, że armia nie osiągnęła docelowych wskaźników pełnej gotowości w roku fiskalnym 2024. Dokładnego wskaźnika w raporcie nie podano.

Zmiany w szkoleniu lotników

Aby poprawić gotowość, armia planuje zastosować platformę Weapons 360. Dostarcza ona danych w czasie rzeczywistym o stanie głównych systemów uzbrojenia i pomaga wykrywać problemy na poziomie poszczególnych komponentów i dostawców. Obadal poinformował również o przejściu do jednolitego modelu zabezpieczenia, który ma połączyć kilka struktur zaangażowanych we wspieranie głównych typów sprzętu.

Oddzielnie armia zmienia system szkolenia lotniczego. Wśród inicjatyw jest program Flight School Next z zakupem nowego śmigłowca oraz zaktualizowanym programem nauczania skupionym na podstawowych umiejętnościach pilotażu śmigłowca. Planuje się również skierowanie oficerów oraz warrant officers ze stanowisk sztabowych z powrotem do jednostek lotniczych.

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