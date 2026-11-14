W Sudanie armia i sprzymierzone z nią siły przejęły kontrolę nad trzema obszarami i kilkoma wioskami na wschód od miasta Al-Nuhud w stanie Kordofan Zachodni. Poinformowała o tym 15 listopada Anadolu Agency, powołując się na źródła wojskowe.

Natarcie w kierunku Al-Nuhud

Według źródeł armia przejęła kontrolę nad Hamasat, Markab i Umm-Uweisha oraz kontynuowała natarcie w kierunku Al-Nuhud, drugiego co do wielkości miasta stanu. Al-Nuhud znajduje się obecnie pod kontrolą sudańskich paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia (RSF).

Wojskowi i bojownicy sprzymierzonych formacji opublikowali w mediach społecznościowych nagrania wideo pokazujące wejście ich oddziałów do Hamasat i Umm-Uweisha. RSF nie skomentowały doniesień o postępach armii.

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Wcześniejsze walki w stanie

Sudańscy urzędnicy oświadczyli również, że dzień wcześniej armia i sprzymierzone siły przejęły kontrolę nad Al-Huway, położonym około 100 kilometrów od Al-Nuhud, po walkach z RSF. 7 listopada, według źródeł zaznajomionych z przebiegiem walk, armia zajęła także Ayal-Bahit na północny zachód od Al-Huway.

Walki między armią sudańską a RSF nasiliły się w stanach Kordofan Północny, Zachodni i Południowy od 25 października ubiegłego roku. Konflikt, który rozpoczął się w kwietniu 2023 roku, pochłonął dziesiątki tysięcy ofiar i spowodował przesiedlenie niemal 13 milionów osób, według szacunków ONZ.

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