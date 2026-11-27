Armia Sudanu oświadczyła, że odzyskała kontrolę nad obszarem Makanza w południowo-wschodniej części stanu Nil Błękitny po walkach z Siłami Szybkiego Wsparcia oraz Sudańskim Ruchem Wyzwolenia Ludowego — Północ (SPLM-N). Makanza leży na południe od miasta Ed Damazin, centrum administracyjnego stanu.

Oświadczenie armii

Jak podaje Anadolu Agency, 4. Dywizja Piechoty armii Sudanu oświadczyła, że jej żołnierze wyparli bojowników Sił Szybkiego Wsparcia z Makanzу. Przedstawiciele Sił Szybkiego Wsparcia nie skomentowali tego oświadczenia.

26 listopada źródła wojskowe poinformowały agencję, że armia, wspierana przez siły sojusznicze, odzyskała również kontrolę nad obszarem Suda. Dwa dni wcześniej Siły Szybkiego Wsparcia twierdziły, że zajęły Sudę. Tego samego dnia armia Sudanu ogłosiła przybycie do stanu Nil Błękitny jednostek Sudan Shield Forces w celu wzmocnienia swoich wojsk.

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Ucieczka cywilów do Sudanu Południowego

Niezależna Inicjatywa Społeczeństwa Obywatelskiego Stanu Nil Błękitny oświadczyła, że w ciągu tygodnia do okręgu Renk w stanie Nil Górny w Sudanie Południowym przybyło ponad 14 tysięcy osób uciekających przed nasileniem walk. Większość z nich dotarła w okolice wiosek Shomedi i Adham.

Organizacja poinformowała o rosnących potrzebach w zakresie żywności, bezpiecznej wody pitnej, schronienia i pomocy medycznej. Wyraziła również zaniepokojenie utratą przez rodziny środków do życia oraz presją na społeczności przyjmujące przesiedlone osoby, a także wezwała do zakończenia walk, ochrony ludności cywilnej i zapewnienia niezakłóconego dostępu pomocy humanitarnej.

25 listopada władze Sudanu oskarżyły Siły Szybkiego Wsparcia o ataki dronów na Ed Damazin i Er Roseires, w których, według ich danych, zginęło 17 osób, a dziesiątki zostały ranne. Siły Szybkiego Wsparcia nie skomentowały tych oskarżeń. Wojna między armią Sudanu a Siłami Szybkiego Wsparcia trwa od kwietnia 2023 roku; według agencji pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar i zmusiła około 13 milionów ludzi do opuszczenia domów.

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