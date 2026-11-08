Armia Sudanu poinformowała o zniszczeniu bezzałogowca w stanie Kordofan Zachodni — jest to już czwarty dron, który wojsko, jak twierdzi, zestrzeliło tam w ciągu tygodnia. Według oświadczenia armii jej siły obrony powietrznej przechwyciły w południe w sobotę „wrogi” bezzałogowiec FH-95 na wschód od Wad Bandy.

Armia nie sprecyzowała, do kogo należał dron. O przebiegu walk w regionie Anadolu Agency informuje, powołując się na źródła wojskowe, które chciały zachować anonimowość.

Walki w pobliżu Al-Huweiy

Według tych źródeł armia Sudanu i sprzymierzone z nią siły zadały znaczne straty paramilitarnym Siłom Szybkiego Wsparcia podczas trzygodzinnej bitwy w pobliżu Al-Huweiy. Twierdzą one również, że jednostka Sił Szybkiego Wsparcia uczestnicząca w starciu została zniszczona.

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Wspólne Siły ruchów zbrojnych walczących po stronie armii poinformowały o kontynuowaniu operacji przeciwko Siłom Szybkiego Wsparcia trzeci dzień z rzędu oraz o postępach na kilku kluczowych kierunkach. Wojskowi udostępnili także w mediach społecznościowych nagrania wideo, które, jak twierdzą, pokazują zniszczony sprzęt przeciwnika.

Walka o Al-Huweiy

Armia dąży do przejęcia kontroli nad Al-Huweiy — miastem łączącym centralne obszary Sudanu z Kordofanem Zachodnim i będącym ośrodkiem handlu bydłem w pasie produkcji gumy arabskiej. Dzień wcześniej źródła wojskowe poinformowały o zajęciu Ayal Bakhit na północnym zachodzie obszaru Al-Huweiy, a armia oświadczyła, że kontroluje Umm Marahik na tym samym obszarze.

Starcia w stanach Kordofan Północny, Zachodni i Południowy nasiliły się w ubiegłym roku. Wojna między armią Sudanu a Siłami Szybkiego Wsparcia trwa od kwietnia 2023 roku, pochłonęła dziesiątki tysięcy istnień ludzkich i doprowadziła do przesiedlenia milionów osób.

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