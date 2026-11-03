Armia Sudanu poinformowała, że jej siły obrony powietrznej zestrzeliły drona FH-95 w stanie Kordofan Zachodni. Jak podaje Anadolu Agency, wojskowi nazwali aparat wrogim i zaznaczyli, że został zestrzelony w poniedziałek wieczorem na południe od Wad Banda.

Nie podano operatora drona

Dowództwo wojskowe nie poinformowało, kto sterował dronem, ani nie ujawniło szczegółów jego zadania. Wyprodukowany w Chinach FH-95 jest przeznaczony do rozpoznania, obserwacji i prowadzenia walki elektronicznej. Może pozostawać w powietrzu przez ponad 12 godzin.

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Walki w Kordofanie trwają

Działania bojowe między armią Sudanu a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia trwają w trzech stanach regionu Kordofan — Kordofanie Północnym, Zachodnim i Południowym. Strony walczą od kwietnia 2023 roku z powodu rozbieżności dotyczących integracji ugrupowania paramilitarnego z armią.

Według szacunków ONZ i organizacji międzynarodowych konflikt pochłonął życie dziesiątek tysięcy osób i spowodował przesiedlenie około 13 milionów ludzi.

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