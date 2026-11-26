Sudańskie Siły Zbrojne poinformowały, że ich obrona przeciwlotnicza zestrzeliła bezzałogowiec na zachód od miasta Kadugli w stanie Kordofan Południowy, na południu kraju.

Oświadczenie wojskowych

Jak podaje Anadolu Agency, armia oświadczyła, że w czwartek rano siły obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zestrzeliły drona FH-95, którego wojskowi określili jako wrogi.

Sudańska armia nie ujawniła dalszych szczegółów dotyczących bezzałogowca ani okoliczności incydentu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doniesienia o atakach w Nilu Błękitnym

Oświadczenie o przechwyceniu pojawiło się dzień po tym, jak grupa praw człowieka poinformowała o atakach dronów Sił Szybkiego Wsparcia w stanie Nil Błękitny w południowo-wschodnim Sudanie. Według jej danych zginęło co najmniej 19 cywilów, a niemal 25 osób zostało rannych.

Konflikt zbrojny

Walki między armią sudańską a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia trwają od kwietnia 2023 roku. Konflikt rozpoczął się z powodu integracji formacji paramilitarnej z armią, pochłonął dziesiątki tysięcy istnień ludzkich i doprowadził do przesiedlenia milionów osób.

Czytaj nas na