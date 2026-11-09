W Sudanie wojsko zatrzymało Ahmeda Haruna, szefa byłej rządzącej Partii Kongresu Narodowego, którego poszukuje Międzynarodowy Trybunał Karny. Nation Kenya informuje, powołując się na działaczy partii.

Poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny

Harun był wysokim rangą islamistycznym urzędnikiem za rządów obalonego sudańskiego przywódcy Omara al-Baszira. MTK poszukuje go w związku z domniemanymi zbrodniami wojennymi i ludobójstwem w regionie Darfuru na początku lat 2000.

Według gazety Harun ukrywał się przez kilka lat i odrzucał stawiane mu zarzuty, nazywając je politycznymi.

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Oświadczenia o poparciu dla armii

W telewizyjnym wywiadzie podcastowym w sobotę Harun oświadczył, że Partia Kongresu Narodowego i armia mogą nie być zgodne politycznie, jednak wspólnie walczą przeciwko paramilitarnym Siłom Szybkiego Wsparcia.

Dwóch działaczy Partii Kongresu Narodowego potwierdziło zatrzymanie Haruna. Przyczyny, dla których armia zatrzymała swojego sojusznika, są obecnie niejasne. Armia Sudanu i MTK nie skomentowały od razu tych informacji.

Przedstawiciele ruchu islamistycznego twierdzą, że pomagali armii w jej postępach przeciwko Siłom Szybkiego Wsparcia podczas wojny, która trwa ponad trzy lata. Konflikt spowodował fale zabójstw na tle etnicznym, głód i masowe przesiedlenia, a ONZ nazywa go największym kryzysem humanitarnym na świecie.

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