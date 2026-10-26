Armia Tajwanu wprowadziła nowy format szkolenia bojowego bez z góry określonego scenariusza, zastępując nim tradycyjne programy szkoleniowe. Zmiany mają zwiększyć gotowość bojową wojsk w obliczu zagrożenia militarnego ze strony Chin, informuje Taipei Times.

Jednostki bojowe muszą przechodzić podstawowe szkolenie co najmniej dwa razy w roku. Dziewięciotygodniowy program obejmuje intensywne ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji na wyznaczonych poligonach. Składa się z trzech tygodni szkolenia wstępnego, trzech tygodni oceny taktycznej, dwóch tygodni weryfikacji zdolności bojowych oraz tygodnia analizy wyników.

Szkolenie w warunkach niepewności

Ocena taktyczna obejmuje ćwiczenia polowe trwające 10 dni i dziewięć nocy, prowadzone przez całą dobę. Podczas niedawnej wycieczki medialnej do Północnego Zjednoczonego Dowództwa Testów i Szkolenia armii w powiecie Hsinchu uczestniczyły w nich 109. Brygada Piechoty oraz 542. Brygada Ogólnowojskowa, stacjonujące na północy Tajwanu.

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Wcześniej w ćwiczeniach zazwyczaj uczestniczyła jedna jednostka na poziomie batalionu, która od początku do końca działała według ustalonego scenariusza. Nowy system kładzie nacisk na wspólne działania różnych jednostek i symuluje sytuacje, w których wojskowi muszą reagować na nieoczekiwane przemieszczenia przeciwnika.

Nowe narzędzia oceny

Do programu włączono również system laserowego rażenia oraz Team Awareness Kit. Według instruktorów narzędzia te umożliwiają śledzenie pozycji własnych sił i przeciwnika oraz wymianę danych wywiadowczych w czasie rzeczywistym podczas wspólnych operacji różnych rodzajów wojsk.

Dowódcy jednostek i instruktorzy dowództwa otrzymali większą swobodę w prowadzeniu i ocenianiu szkoleń. Cele szkolenia i kryteria oceny określają dowódcy, a instruktorzy mogą zadawać pytania z uwzględnieniem specyfiki konkretnej jednostki. Tajwan wprowadził podobny format szkoleń zbliżonych do realnej walki podczas corocznych manewrów wojskowych Han Kuang w 2024 roku.

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