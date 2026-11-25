Na okupowanym Zachodnim Brzegu ponad 700 izraelskich osadników jest zamieszanych w akty przemocy i terroryzmu wobec Palestyńczyków — wynika z danych izraelskiej służby bezpieczeństwa Szin Bet, o których informuje Anadolu Agency, powołując się na Radio Armii Izraela.

Dwie grupy zaangażowanych

Według radia Szin Bet uznaje około 100 osób za kluczowych podżegaczy. Według tej oceny stoją oni na czele ataków i koordynują działalność z placówek osadniczych. Część z nich była wcześniej zatrzymywana, a członków tej grupy łączy się również z zakrojonymi na szeroką skalę podpaleniami palestyńskiego mienia.

Kolejne około 600 osób zaliczono do drugiego kręgu. Według informacji radia uczestniczyły one w aktach przemocy, podpaleniach, pisaniu podżegających haseł i innych działaniach. Pod koniec 2025 roku Szin Bet zidentyfikował około 70 kluczowych podżegaczy oraz kolejnych około 300 osób w drugim kręgu, dlatego łączna liczba takich osób niemal podwoiła się w ciągu roku.

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Placówki jako źródła ataków

Szin Bet wskazał również 115 obiektów osadniczych na Zachodnim Brzegu, w tym placówki i farmy, jako ośrodki przemocy, z których przeprowadzane są ataki na palestyńskie wsie. Według radia w ciągu ostatniego roku utworzono 31 takich placówek.

W komunikacie podano, że około 750 tysięcy osadników mieszka w 156 osiedlach i 360 placówkach na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie. Szef Sztabu Generalnego Izraela Eyal Zamir powiedział posłom podczas zamkniętego posiedzenia podkomisji Knesetu ds. wywiadu, że armii brakuje wystarczających narzędzi do przeciwdziałania żydowskiemu terroryzmowi na tym terytorium. Radio zasugerowało, że jego słowa o braku narzędzi mogły dotyczyć wznowienia nakazów administracyjnego zatrzymania osadników, choć Zamir nie powiedział tego wprost.

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