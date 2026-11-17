Arsenal jest blisko zakończenia negocjacji w sprawie nowych kontraktów z bramkarzem Davidem Rayą oraz obrońcami Jurrienem Timberem i Piero Hincapié, informuje Sky Sports News.

Kontrakty Rayi i Timbera

Obecne umowy Rayi i Timbera z klubem obowiązują do 2028 roku. Raya dołączył do Arsenalu z Brentford w 2023 roku, początkowo na zasadzie wypożyczenia. Timber przeszedł do klubu z Ajaksu tego samego lata.

Po porażce reprezentacji Niderlandów z Niemcami 0:5 w Lidze Narodów Timber powiedział ESPN Netherlands, że doniesienia o nowej umowie zmierzają we właściwym kierunku. Zaznaczył również, że czuje się w klubie jak w domu, a w przypadku przedłużenia kontraktu ma nadzieję dodać do niego jeszcze kilka lat.

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Negocjacje z Hincapié

Hincapié również prowadzi rozmowy w sprawie przedłużenia umowy. Obrońca początkowo dołączył do Arsenalu z Bayeru na zasadzie wypożyczenia w 2025 roku, a ubiegłego lata klub sfinalizował jego definitywny transfer. W Arsenalu są przekonani, że zwiąże swoją długoterminową przyszłość z zespołem.

W poniedziałek Sky Sports News poinformowało również, że pomocnik Declan Rice ustnie uzgodnił nowy kontrakt z Arsenalem.

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