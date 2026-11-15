Kobiecy Arsenal zremisował 1:1 z London City Lionesses w meczu Women’s Super League (WSL). Dla londyńskiego klubu był to piąty z rzędu domowy remis w tych rozgrywkach w tym sezonie.

Jak informuje Sky Sports, wynik w 10. minucie otworzyła Frida Maanum, kończąc akcję po podaniu Alessii Russo. Maanum strzeliła gola w drugim meczu z rzędu: w środku tygodnia trafiła również w spotkaniu Ligi Mistrzyń z Barceloną. Zaledwie minutę później Izzy Goodwin wyrównała, uderzając pod poprzeczkę.

Interwencje Earps

Po dwóch szybkich golach Arsenal stworzył kilka okazji, ale bramkarka London City Mary Earps nie pozwoliła gospodyniom wyrwać zwycięstwa. Obroniła strzały Lisy Baum, a w 77. minucie zaliczyła podwójną interwencję po próbach Smith i Maanum.

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W 85. minucie Earps końcami palców przeniosła strzał Maanum na poprzeczkę. Wcześniej w drugiej połowie w konstrukcję bramki trafiła Delphine Cascarino, która weszła z ławki rezerwowych.

Sytuacja w tabeli

Seria Arsenalu bez zwycięstwa u siebie w WSL trwa, choć zespół nie przegrał na własnym boisku w lidze od 24 meczów. Po remisie londyński klub pozostał na szóstym miejscu z 14 punktami i traci sześć punktów do zajmującego trzecią pozycję London City Lionesses.

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