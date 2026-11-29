Arsenal zremisował 2:2 z Manchesterem City w meczu Premier League. Wynik wyrównał Jurriën Timber: po rzucie rożnym w 83. minucie piłka odbiła się od jego uda i wpadła do bramki. Gol został uznany po długiej analizie VAR.

Pierwsze dwa gole

Manchester City otworzył wynik po tym, jak Arsenal niefortunnie stracił piłkę. Erling Haaland pokonał bramkarza Davida Rayę technicznym strzałem. Sześć minut później Arsenal odpowiedział: Christos Tzolis dośrodkował na dalszy słupek, Mikel Merino głową zgrał piłkę do środka pola karnego, a Kai Havertz zdobył bramkę głową z bliskiej odległości.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Drugie prowadzenie City

W trzeciej minucie drugiej połowy Manchester City ponownie objął prowadzenie. Ayyoub Bouaddi odebrał piłkę kapitanowi Arsenalu Martinowi Ødegaardowi i podał do Enzo Fernándeza, który uderzył pod Rayą.

Analiza VAR

Po golu Timbera sędziowie VAR sprawdzali, czy piłka nie dotknęła ręki zawodnika Arsenalu. Bramkarz Manchesteru City Gianluigi Donnarumma również uważał, że faulowano go. Ostatecznie bramka została uznana, informuje Cyprus Mail.

Czytaj nas na