Arsenal zremisował z Barceloną w kobiecej Lidze Mistrzyń — Sky Sports News
Arsenal zremisował 1:1 z Barceloną na stadionie Spotify Camp Nou w meczu kobiecej Ligi Mistrzyń. Zespół wytrzymał znaczną presję ze strony aktualnych mistrzyń Europy, które wyrównały w drugiej połowie.
Gol Maunum po presji Barcelony
Na początku spotkania Barcelona stworzyła kilka groźnych sytuacji. Caroline Graham Hansen i Schertenleib zmusiły Misę Rodríguez do interwencji, jednak w 22. minucie goście objęli prowadzenie. Frida Maanum dobiła piłkę po tym, jak strzał Caitlin Foord został zablokowany.
Barcelona nadal atakowała i w pierwszej połowie oddała 18 strzałów. W doliczonym czasie pierwszej połowy Graham Hansen po dośrodkowaniu trafiła głową w konstrukcję bramki.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Graham Hansen wyrównała
W 59. minucie Caroline Graham Hansen wyrównała, zakręcając piłkę do bramki Rodríguez. Barcelona nie zdołała później rozwinąć powodzenia, a najlepszą okazję na wyrwanie zwycięstwa dla Arsenalu miała Alessia Russo: w 66. minucie jej strzał z pierwszej piłki przeleciał nad bramką.
Według Sky Sports News rezultat przywrócił Arsenal do czołowej czwórki pozycji dających bezpośredni awans w turnieju. Zespół traci także dwa punkty do prowadzącego Lyonu, z którym zagra w przyszłym tygodniu.