Arsenal zremisował 1:1 z Barceloną na stadionie Spotify Camp Nou w meczu kobiecej Ligi Mistrzyń. Zespół wytrzymał znaczną presję ze strony aktualnych mistrzyń Europy, które wyrównały w drugiej połowie.

Gol Maunum po presji Barcelony

Na początku spotkania Barcelona stworzyła kilka groźnych sytuacji. Caroline Graham Hansen i Schertenleib zmusiły Misę Rodríguez do interwencji, jednak w 22. minucie goście objęli prowadzenie. Frida Maanum dobiła piłkę po tym, jak strzał Caitlin Foord został zablokowany.

Barcelona nadal atakowała i w pierwszej połowie oddała 18 strzałów. W doliczonym czasie pierwszej połowy Graham Hansen po dośrodkowaniu trafiła głową w konstrukcję bramki.

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Graham Hansen wyrównała

W 59. minucie Caroline Graham Hansen wyrównała, zakręcając piłkę do bramki Rodríguez. Barcelona nie zdołała później rozwinąć powodzenia, a najlepszą okazję na wyrwanie zwycięstwa dla Arsenalu miała Alessia Russo: w 66. minucie jej strzał z pierwszej piłki przeleciał nad bramką.

Według Sky Sports News rezultat przywrócił Arsenal do czołowej czwórki pozycji dających bezpośredni awans w turnieju. Zespół traci także dwa punkty do prowadzącego Lyonu, z którym zagra w przyszłym tygodniu.

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