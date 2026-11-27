Arsenal zwolnił główną trenerkę Renée Slegers po nieudanym początku sezonu w kobiecej Superlidze. Poinformował o tym Sky Sports News.

Seria bez zwycięstw

Zespół rozegrał pięć kolejnych meczów ligowych bez zwycięstwa — po raz pierwszy w swojej historii. Arsenal wciąż nie wygrał też u siebie w lidze w tym sezonie. Przed zwolnieniem Slegers zespół zremisował 0:0 z West Hamem; był to szósty z rzędu domowy remis Arsenalu w lidze.

Po 11 meczach Arsenal zajmuje szóste miejsce, tracąc 12 punktów do liderującej Chelsea. Zespół traci osiem punktów do London City Lionesses, które są trzecie i zajmują ostatnie miejsce dające awans do Ligi Mistrzyń.

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Wyniki sezonu

Piłkarki Arsenalu zdobyły 11 bramek w 11 meczach ligowych. Mniej w tym sezonie strzeliły tylko Everton i zajmujący ostatnie miejsce Charlton.

Slegers objęła zespół po pracy jako asystentka Jonasa Eidevalla. W maju 2025 roku poprowadziła Arsenal do zwycięstwa w kobiecej Lidze Mistrzyń, a w sezonie 2025/26 zespół przegrał z Manchesterem City walkę o tytuł kobiecej Superligi.

Oświadczenie trenerki przed zwolnieniem

Po remisie z West Hamem Slegers powiedziała, że bierze odpowiedzialność za wyniki, które, jak stwierdziła, nie były wystarczająco dobre. Przyznała również, że zespół nie stwarzał wystarczającej liczby groźnych sytuacji i nie zainspirował kibiców swoją grą.

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