Jak informuje Channel NewsAsia, trener londyńskiego Arsenalu Mikel Arteta oświadczył, że niedzielny mecz u siebie z Manchesterem City w Wielkiej Brytanii nie przesądzi jeszcze o wyniku walki o tytuł w angielskiej Premier League. Przed spotkaniem Arsenal prowadzi w tabeli i ma sześć punktów przewagi nad trzecim Manchesterem City.

Mecz jest ważny, ale nie decydujący

Trzeci Manchester City zdobył tylko jeden punkt w ostatnich czterech meczach ligowych po siedmiu kolejnych zwycięstwach na początku sezonu.

Arteta przyznał, że domowe mecze z bezpośrednimi rywalami w walce o tytuł są ważne. Jednocześnie podkreślił, że sezon wciąż trwa, dlatego na wyciąganie ostatecznych wniosków po niedzielnym spotkaniu jest za wcześnie.

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Niepewność w sprawie Rayi

Arteta nie potwierdził także, czy bramkarz David Raya będzie mógł zagrać przeciwko Manchesterowi City. Bramkarz doznał urazu lewej ręki w meczu Premier League z Newcastle, zakończonym wynikiem 2:2, i opuścił spotkanie Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund.

Trener Arsenalu powiedział, że nie wie, czy Raya będzie gotowy na mecz, ponieważ do spotkania pozostało zaledwie kilka godzin. Kepa Arrizabalaga wszedł za Rayę w meczu z Newcastle, a następnie zremisował 1:1 z Borussią.

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