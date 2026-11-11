W Brisbane w Australii performerka Leah Shelton zaprezentowała solowy spektakl Keep Sleeping, Beauty w ramach festiwalu Melt. Przedstawienie na nowo interpretuje fabułę baśni o Śpiącej królewnie, zwracając uwagę na to, że śpiąca bohaterka nie może wyrazić zgody na pocałunek. Jak informuje ABC News, pokazy odbywają się w Metro Arts od 4 do 14 listopada.

Baśń przez pryzmat zgody

Shelton stworzyła spektakl wraz z londyńską reżyserką Ursulą Martinez, laureatką nagrody Olivier. W pracy autorki łączą aktywizm polityczny, humor, absurd i teatralną estetykę kampu. Badały obraz śpiącej kobiety w historii sztuki, gdzie często przedstawiano ją jako pasywny obiekt pożądania.

Autorki sięgnęły także po wczesną wersję fabuły — nowelę Giambattisty Basilego Słońce, Księżyc i Talia z 1634 roku. W tej opowieści król gwałci księżniczkę, gdy ta śpi; rodzi ona bliźnięta jeszcze przed przebudzeniem. Zdaniem Martinez nawet późniejsze złagodzone wersje historii zachowują problematyczny motyw wtargnięcia w ciało kobiety bez jej zgody, po czym mężczyzna przedstawiany jest jako bohater.

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Nawiązania do rzeczywistych spraw

Spektakl łączy baśniową fabułę z przypadkami przemocy seksualnej z użyciem substancji pozbawiających człowieka możliwości oporu. Wśród wspomnianych spraw jest proces Gisèle Pelicot, która podczas postępowania sądowego w 2024 roku zrezygnowała z prawa do anonimowości. Według ABC News Pelicot przez niemal dziesięć lat doświadczała przemocy seksualnej po tym, jak odurzał ją jej ówczesny mąż; w sprawie było 51 współoskarżonych mężczyzn.

Na scenie znajduje się łóżko otoczone urządzeniami nagrywającymi, co nawiązuje do roli technologii w rozpowszechnianiu wizerunków bez zgody osoby. Shelton i Martinez poruszają także problem tak zwanego sleep content — materiałów seksualnych z nieprzytomnymi kobietami, które nie wyraziły zgody. Część odniesień do przemocy seksualnej w spektaklu zastępują głośne sygnały dźwiękowe, pozostawiając widzom przestrzeń na własny odbiór.

Shelton wykonuje spektakl samodzielnie; nazwała go metaforą tego, jak patriarchat „usypia” kobiety. W pracy znajdują się także odniesienia do performansu Emmy Sulkowicz Mattress Performance (Carry That Weight), w którym artystka nosiła 23-kilogramowy materac po kampusie Uniwersytetu Columbia na znak protestu przeciwko sposobowi rozpatrzenia przez uczelnię jej zgłoszenia gwałtu.

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