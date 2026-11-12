Członek zarządu Banku Japonii Toyoichiro Asada 12 listopada w Nagasaki w Japonii opowiedział się przeciwko dalszym szybkim podwyżkom stóp procentowych. Stwierdził, że przedwczesne zaostrzenie polityki pieniężnej może osłabić wzrost gospodarczy i obniżyć inflację bazową.

Ryzyka dla gospodarki

Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, Asada przyznał, że inflacja przekraczająca cel Banku Japonii na poziomie 2% może mieć niekorzystne konsekwencje dla gospodarki. Jednocześnie podkreślił, że skutki już przeprowadzonych i przyszłych podwyżek stóp również mogą ciążyć na aktywności gospodarczej i inflacji bazowej.

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Dynamika płac i konsumpcji

Urzędnik pozytywnie ocenił dane wskazujące na wzrost realnych wynagrodzeń od początku 2026 roku. Jednak, jak powiedział, wzrost gospodarczy i konsumpcja nadal nie mają wystarczającego impetu.

Asada stwierdził również, że niedawny wzrost cen niekoniecznie był spowodowany czynnikami po stronie popytu. Wezwał bank centralny do odpowiedniego uwzględnienia tempa możliwych podwyżek stóp, aby nie schłodzić wzrostu zbyt szybkim zaostrzeniem polityki. Asada głosował przeciwko decyzjom Banku Japonii o podwyższeniu stóp w czerwcu i we wrześniu.

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