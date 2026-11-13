W Stanach Zjednoczonych Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Uzależnień (ASAM) opublikowało pierwsze krajowe zalecenia kliniczne dotyczące rozpoznawania i leczenia pacjentów, którzy używali środka uspokajającego medetomidyny. Dokument nie jest pełnoprawną wytyczną kliniczną, ponieważ nie przeprowadzono jeszcze badań na dużą skalę, które potwierdziłyby obserwacje lekarzy, informuje STAT News.

Objawy zatrucia i odstawienia

Medetomidynę po raz pierwszy zauważono wśród dostępnych narkotyków w Filadelfii wiosną 2024 roku po serii przedawkowań podczas jednego weekendu. Po podaniu naloksonu pacjenci pozostawali bardziej uspokojeni niż zwykle, a częstość ich akcji serca była niższa. Jesienią tego samego roku do szpitali zaczęły trafiać osoby z ciężkimi objawami odstawienia.

Według specjalistów medetomidyna jest niemal zawsze używana razem z nielegalnymi opioidami. Dlatego nalokson powinien pozostać pierwszym krokiem pomocy w przypadku podejrzenia przedawkowania, chociaż po przywróceniu oddychania pacjent może nie reagować z powodu działania substancji uspokajającej. Niskie ciśnienie tętnicze i spowolnione tętno w ostrym zatruciu medetomidyną można korygować płynami dożylnymi i podstawowym leczeniem podtrzymującym.

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Leczenie może wymagać intensywnej terapii

Pierwszymi objawami odstawienia medetomidyny są zazwyczaj nudności i wymioty bez biegunki charakterystycznej dla odstawienia opioidów. Zalecenia kliniczne przewidują zastosowanie klonidyny — leku, który podobnie jak medetomidyna i ksylazyna działa jako agonista alfa-2. Jeśli klonidyna nie pomaga lub nie można jej przyjmować z powodu wymiotów, w ciągu kilku godzin może wystąpić znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego i przyspieszone bicie serca. W takich przypadkach może być potrzebna dożylna deksmedetomidyna.

Lekarze zaznaczają, że odstawienie medetomidyny czasami wymaga pobytu na oddziale intensywnej terapii. Pod koniec 2025 roku medetomidynę wykryto w co najmniej 18 stanach USA. Eksperci podkreślają znaczenie regularnego badania lokalnego rynku narkotykowego, ponieważ objawy działania tej substancji mogą przypominać inne stany, w tym sepsę. Istnieją paski testowe do wykrywania medetomidyny.

Według lekarzy medetomidyna najwyraźniej nie powoduje takich samych ciężkich ran jak ksylazyna, ale jest znacznie silniejszym środkiem uspokajającym. Niektórzy pacjenci po odstawieniu i rozpoczęciu leczenia zaburzenia związanego z używaniem opioidów mogą nadal odczuwać głód medetomidyny. Specjaliści wskazują, że potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć długoterminowe konsekwencje jej używania i znaleźć skuteczniejsze metody leczenia.

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