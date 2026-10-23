Zgromadzenie Prowincjonalne Beludżystanu w Pakistanie odroczyło rozpatrzenie rezolucji w sprawie zniesienia systemu sardari. Inicjatywę wniósł deputowany partii Jamaat-i-Islami Maulana Hidayatur Rehman Baloch, jednak posiedzenie ograniczono do modlitw i przyjęcia rezolucji kondolencyjnej w związku ze śmiercią byłego prowincjonalnego ministra edukacji Sardara Nisara Alego Hazariego, podaje Dawn.

Posiedzenie przełożono na 26 października

Zastępczyni przewodniczącego Ghazala Gola, która prowadziła posiedzenie, oświadczyła, że pozostałe punkty porządku obrad zostaną rozpatrzone na następnym posiedzeniu. Zgromadzenie poparło wniosek o odroczenie prac do poniedziałku, 26 października, na znak szacunku dla zmarłego polityka. Kolejne posiedzenie wyznaczono na godz. 15:00.

Sardar Nisar Ali Hazara zmarł w Kwecie 20 października. Został wybrany do Zgromadzenia Beludżystanu z okręgu PB-2 w Kwecie w wyborach powszechnych w 1997 roku, a później pełnił funkcję prowincjonalnego ministra edukacji. Deputowani jednogłośnie przyjęli rezolucję, w której podkreślili jego zasługi dla prowincji i wyrazili współczucie rodzinie.

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Historia sprawy

Rezolucję wzywającą do zniesienia systemu sardari po raz pierwszy wniesiono do Zgromadzenia Beludżystanu 8 czerwca 1972 roku. Jej autorką była deputowana Narodowej Partii Awami Fazila Aaliyani. Dokument wzywał do likwidacji instytucji określonych w nim jako wyzyskujące i przestarzałe, w tym systemów sardari, dżirgi i systemu plemiennego.

Ponieważ zgromadzenie prowincjonalne nie miało konstytucyjnych uprawnień do samodzielnego zniesienia systemu, rezolucja wzywała rząd federalny do przyjęcia odpowiednich przepisów. Władze federalne później uchwaliły ustawę o zniesieniu systemu sardari z 1976 roku, gdy premierem Pakistanu był Zulfiqar Ali Bhutto. Obecną rezolucję planuje się rozpatrzyć 26 października.

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