Zgromadzenie pakistańskiej prowincji Beludżystan wycofało z rozpatrzenia rezolucję przewidującą natychmiastowe zniesienie systemu sardari oraz zakaz używania tytułów „sardar” i „nawab” w mowie i piśmie. Decyzję podjął przewodniczący regionalnego parlamentu, emerytowany kapitan Abdul Khaliq Achakzai, informuje Dawn.

Odniesienie do ustawy z 1976 roku

Rezolucję wniósł deputowany Jamaat-i-Islami Hidayatur Rehman Baloch. Przewodniczący oświadczył jednak, że analiza dostępnych materiałów prawnych i sądowych wykazała, iż przepisy znoszące system sardari zostały przyjęte i wprowadzone w życie już w 1976 roku oraz obowiązują w całym kraju.

Achakzai zaznaczył także, że Wysoki Sąd Beludżystanu wydał orzeczenia dotyczące systemu sardari, które 6 marca tego roku zostały utrzymane w mocy przez Federalny Sąd Konstytucyjny. W związku z obowiązującym stanowiskiem prawnym i sądowym przewodniczący zamknął rozpatrywanie rezolucji.

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Spór na sali obrad

Następnie Hidayatur Rehman Baloch oświadczył, że jego inicjatywa została wpisana do porządku obrad. Poinformował o zamiarze jej poprawienia i ponownego przedłożenia zgromadzeniu do rozpatrzenia.

Między nim a liderem opozycji Mirem Younusem Azizem Zehrim doszło do ostrego sporu słownego, do którego przyłączyli się także przedstawiciele większości parlamentarnej. Zehri podkreślił, że sprawa nie może być dalej omawiana, ponieważ przewodniczący już wycofał rezolucję z rozpatrzenia.

Sekretarz parlamentarny Agha Umer Ahmedzai oświadczył, że system sardari istnieje od tysięcy lat i nie może zostać uznany za niewłaściwy przez jedną osobę. Inny sekretarz parlamentarny, Nawabzada Zareen Khan Magsi, wezwał do niekontynuowania dyskusji i zaproponował złożenie nowej rezolucji. Przewodniczący stwierdził, że należy wysłuchać stanowiska Balocha, ponieważ domaga się on wykonania przepisów znoszących system sardari, jednak posiedzenie odroczono do 10 listopada z powodu braku kworum.

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