Tajwański ASE Technology Holding, największa na świecie firma zajmująca się pakowaniem i testowaniem chipów, inwestuje 100 mld dolarów tajwańskich — około 3,05 mld dolarów — w dwa nowe obiekty produkcyjne w dzielnicy Luzhu w Kaohsiungu. Firma zwiększa moce produkcyjne w związku z rosnącym popytem na sprzęt do obliczeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, informuje Taipei Times.

Nowy hub produkcyjny w Kaohsiungu

Spółka zależna Advanced Semiconductor Engineering oficjalnie otworzyła pierwszy etap zakładu w Luzhu i rozpoczęła budowę drugiego. Obiekty znajdują się w Południowym Parku Naukowym Tajwanu i są pierwszą ekspansją grupy w systemie parków naukowych Tajwanu.

Po osiągnięciu pełnej mocy dwa obiekty mają generować 80 mld dolarów tajwańskich rocznych przychodów i stworzyć 5 tys. miejsc pracy, poinformował ASE Holding. Zakłady w Luzhu staną się drugim centrum produkcyjnym grupy obok głównego kompleksu i siedziby ASE w dzielnicy Nanzih w Kaohsiungu.

Wiceprezes wykonawczy Advanced Semiconductor Engineering Mike Hung powiązał ekspansję z szybkim rozwojem urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję i obliczenia wysokiej wydajności. Według niego zwiększa to popyt na zaawansowane chipy, technologie pakowania i moce produkcyjne.

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Nakłady inwestycyjne i systemy AI Nose

W ubiegłym miesiącu ASE Holding po raz trzeci podniósł roczny budżet nakładów inwestycyjnych do 11,5 mld dolarów. Firma oczekuje, że popyt klientów w przyszłym roku przewyższy dostępne moce, w szczególności w zakresie zaawansowanego pakowania stosowanego w chipach AI.

Pierwszy etap zakładu przebudowano z nieczynnego przedsiębiorstwa produkującego płaskie wyświetlacze, nabytego w lipcu od AUO Corp za około 6,5 mld dolarów tajwańskich.

Oddzielnie ASE Holding zawarł z amerykańską firmą Ainos Inc umowę o wartości 9 mln dolarów na zakup kolejnych 5 tys. systemów AI Nose. Systemy te przekształcają sygnały zapachowe i chemiczne w dane do rozpoznawania maszynowego. Nowy zakup nastąpił po dostawie 1,4 tys. systemów w ramach wcześniejszej umowy o wartości 2,1 mln dolarów.

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