Przywódcy Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej zbiorą się w Manili na Filipinach w dniach 15–17 listopada na 49. szczycie ASEAN. Wśród głównych kwestii znajdą się sytuacja na Morzu Południowochińskim i kryzys polityczny w Mjanmie. Filipiny, które w tym roku przewodniczą ugrupowaniu, poinformowały, że ASEAN i Chiny uzgodniły około 70% projektu kodeksu postępowania dla spornych wód, podaje Channel NewsAsia.

Negocjacje w sprawie kodeksu morskiego

Strony mają zakończyć negocjacje w sprawie kodeksu do końca roku, jednak kwestie jego zakresu, statusu prawnego i mechanizmu egzekwowania pozostają nierozstrzygnięte. Andrew Mantong, starszy badacz w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Indonezji, uważa, że merytoryczny i prawnie wiążący dokument raczej nie zostanie ukończony w wyznaczonym terminie. Jego zdaniem maksimum, co można ogłosić, to zasadnicze zakończenie negocjacji.

Joanne Lin, starsza pracowniczka naukowa singapurskiego Instytutu ISEAS–Yusof Ishak, również stwierdziła, że porozumienie raczej nie zostanie sfinalizowane podczas szczytu ani do końca 2026 roku. Chiny roszczą sobie prawa do większości Morza Południowochińskiego; ich roszczenia nakładają się na stanowiska Filipin, Wietnamu, Malezji i Brunei. Napięcia pojawiały się także na wodach w pobliżu indonezyjskiego Morza Północnonatuńskiego z powodu działalności chińskich statków rybackich i straży przybrzeżnej.

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Kryzys w Mjanmie

Mjanma pozostaje kolejną trudną kwestią dla ASEAN, gdzie wojsko przejęło władzę w lutym 2021 roku. Ugrupowanie nadal ogranicza polityczną reprezentację Mjanmy na szczytach i spotkaniach ministrów spraw zagranicznych z powodu braku istotnych postępów we wdrażaniu pięciopunktowego konsensusu.

Plan, uzgodniony w kwietniu 2021 roku, przewiduje natychmiastowe zaprzestanie przemocy, dialog między wszystkimi stronami, pomoc humanitarną oraz mediację specjalnego wysłannika przewodniczącego ASEAN. Ekspert ds. stosunków międzynarodowych Teuku Rezasyah z Uniwersytetu Padjadjaran wezwał do opracowania dodatkowego mechanizmu reagowania na sytuację w Mjanmie. Każda decyzja o przywróceniu politycznej reprezentacji tego kraju na spotkaniach wysokiego szczebla będzie wymagała konsensusu państw członkowskich.

Zmiana przewodnictwa

Szczyt w Manili zakończy również przewodnictwo Filipin w ASEAN. W 2027 roku przejmie je Singapur, gdy ugrupowanie będzie obchodzić 60. rocznicę. Według Joanne Lin przywódcy mogą skoncentrować się na odporności gospodarczej regionu w obliczu protekcjonizmu, niepewności w handlu światowym i geopolitycznej rywalizacji między Waszyngtonem a Pekinem.

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