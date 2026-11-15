Przywódcy Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w Manili na Filipinach uzgodnili stopniowe zaangażowanie w relacje z władzami Mjanmy. Jednocześnie powrót kraju do pełnej reprezentacji politycznej na szczytach i spotkaniach ministrów spraw zagranicznych będzie zależał od postępów we wdrażaniu regionalnego planu pokojowego.

Warunki powrotu

We wspólnym oświadczeniu przywódcy bloku wezwali do wyważonego, stopniowego i opartego na postępach podejścia do relacji z Mjanmą, z uwzględnieniem sytuacji w terenie. Jak informuje Deutsche Welle, ASEAN może stopniowo przywrócić Mjanmie pełną reprezentację, jeśli kraj wykaże trwałe i konkretne postępy we wdrażaniu pięciopunktowego planu.

Mjanma pozostaje członkiem ASEAN, jednak jej przywódcy polityczni nie są dopuszczani do szczytów i spotkań szefów resortów spraw zagranicznych od października 2021 roku. W tym samym roku wojsko przejęło władzę, odsuwając wybrany rząd kierowany przez laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Od tego czasu w kraju trwa wojna domowa.

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Plan pokojowy bez znaczących rezultatów

Pięciopunktowy plan ASEAN uzgodniono w 2021 roku, jednak dotąd nie przyniósł znaczących rezultatów. Walki trwają między wojskiem, siłami prodemokratycznymi i etnicznymi grupami zbrojnymi.

Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. podczas spotkania przywódców wezwał blok do szukania praktycznych sposobów realizacji planu pokojowego oraz wsparcia inkluzywnego procesu prowadzonego przez Mjanmę. Tajlandia opowiadała się za bliższym zaangażowaniem w relacje z Mjanmą po tym, jak przywódca zamachu stanu Min Aung Hlaing objął w tym roku stanowisko cywilnego prezydenta po wyborach, które obserwatorzy określili jako sfałszowane.

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